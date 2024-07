Orbanov izvještaj nakon turneje u četiri zemlje: EU mora pokrenuti inicijativu za mir, Amerikanci zaokupljeni izborima

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je izvještaj koji je dostavio predsjedniku Evropskog savjeta Šarlu Mišelu, a u kojem sumira svoje utiske i prijedloge nakon posjete Kijevu, Moskvi, Pekingu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: Shutterstock

Orban je dao rezime i procjene događaja nakon nedavnih razgovora sa liderima Ukrajine, Rusije, Kine, Turske, ali i sa Donaldom Trampom, a uputio je i par priedloga razmatranje.

"Opšte je zapažanje da će intenzitet vojnog sukoba radikalno eskalirati u bliskoj budućnosti. Lično sam bio svjedok da su zaraćene strane odlučne da se dublje uključe u sukob i nijedna od njih ne želi da pokreće inicijative za prekid vatre ili mirovne pregovore. Stoga možemo pretpostaviti da se tenzije neće smanjiti i da strane neće krenuti u traženje izlaza iz sukoba bez značajnijeg spoljnog angažovanja", piše Orban u rusko-ukrajinskom sukobu.

Premijer Mađarske smatra da postoje tri globalna igrača koji mogu da utiču na razvoj događaja: Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Kina, a da se mora uzmeti u obzir Turska kao važan regionalni i jedini uspješan posrednik između Ukrajine i Rusije od izbijanja neprijateljstava 2022.

"Kina će nastaviti svoju politiku takođe formulisanu u međunarodnim dokumentima koji pozivaju na prekid vatre i mirovne pregovore. Međutim, Kina će igrati aktivniju ulogu samo ako je šansa za uspjeh njenog angažmana bliska. Po njihovoj ocjeni to trenutno nije slučaj. Što se tiče Sjedinjenih Država, iskusio sam na samitu NATO-a i tokom mojih razgovora sa predsjednikom Trampom da su SAD u ovom trenutku jako zaokupljene predsjedničkom kampanjom. Aktuelni predsjednik ulaže ogromne napore da ostane u trci. Očigledno je da on nije sposoban da modifikuje sadašnju proratnu politiku SAD i stoga se ne može očekivati da započne novu politiku. Kao što smo svjedoci mnogo puta proteklih godina, u ovakvim situacijama birokratija bez političkog vođstva nastaviće da ide prethodnim putem", navodi Orban.

Tokom razgovora sa Trampom, mađarski premijer je došao do zaključka "da će spoljna politika igrati samo malu ulogu u njegovoj kampanji, u kojoj dominiraju unutrašnja politička pitanja".

"Dakle, ne možemo očekivati mirovnu inicijativu od njega do izbora. Međutim, sa sigurnošću mogu da kažem da on ubrzo nakon izborne pobjede neće čekati svoju inauguraciju, već će odmah biti spreman da djeluje kao posrednik u miru. Za to ima detaljne i dobro utemeljene planove. Više sam nego uvjeren da će se u vjerovatnom ishodu pobjede predsjednika Trampa, odnos finansijskog tereta između SAD i EU značajno promijeniti na štetu EU kada je u pitanju finansijska podrška Ukrajine", upozorava Orban.

Kaže da je evropska strategija u ime transatlantskog jedinstva kopirala proratnu politiku SAD i da EU do sada nije imali suverenu i nezavisnu evropsku strategiju ili politički akcioni plan.

"Predlažem da se razgovara o tome da li je nastavak ove politike racionalan u budućnosti. U trenutnoj situaciji možemo pronaći prozor mogućnosti sa snažnom moralnom i racionalnom osnovom da započnemo novo poglavlje u našoj politici. U ovom novom poglavlju mogli bismo da uložimo napor da smanjimo tenzije i/ili stvorimo uslove za privremeni prekid vatre i/ili započnemo mirovne pregovore", navodi Orban.

Predložio je pokretanje rasprave o prijedlozima za inicijativu za vođenje političkih razgovora na visokom nivou sa Kinom o modalitetima sljedeće mirovne konferencije.

Takođe predlaže, uz održavanje sadašnjih političkih kontakata na visokom nivou sa Ukrajinom, ponovno otvaranje direktnih linija diplomatske komunikacije sa Rusijom i rehabilitaciju takvih direktnih kontakata u političkoj komunikaciji.

Orban je predložio i pokretanje koordinisane političke ofanzive na globalni jug čije je uvažavanje EU izgubila u pogledu stava o ratu u Ukrajini što je rezultiralo globalnom izolacijom transatlantske zajednice.

"Nadam se da će se moji izveštaji i sugestije pokazati kao koristan doprinos mogućim predlozima i inicijativama koje ćete predstaviti liderima EU u odgovarajućoj prilici i u prikladnom formatu", zaključio je Orban.

(MONDO)