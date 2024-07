"SOCIJALNO ČIŠĆENJE": Francuska deportovala migrante i beskućnike iz Pariza

"Frans 24" otkrio je da su pariske vlasti istjerale veliki broj migranata i beskućnika iz grada kako ne bi kvarili doživljaj Olimpiskih igara turistima i navijačima.

"Socijalno čišćenje" kako ga zove "Frans 24" desilo se u nekoliko navrata, a nevladine organizacije su predstavile mnogo dokaza o tome kako su se vlasti odnosile prema najosjetljivijim socijalnim grupama. Samo dan nakon paljenja olimpijskog plamena u Grčkoj 16. aprila prvo su krenule vlasti Francuske da protjeruju beskućnike iz skvotova u Vtiriju na Seni u južnom dijelu Pariza, a autobusima su prevoženi u druge dijelove zemlje.

Još ranije se krenulo sa ovakvim akcijama, pa je u aprilu 2023. godine 400 ljudi preseljeno iz skvota, tj. beskućničkog naselja u blizini olimpijskog sela u Sen Deniju. U julu 2023. godine još 200 ljudi je premješteno iz južnog dijela Pariza. Zatim se u oktobru 2023. godine 80 neprofitnih organizacija koje pomažu migrantima i beskućnicima pobunilo i optužilo je vlasti da rade na "socijalnom čišćenju" ulica Pariza pred Olimpijske igre.

"Postoji mnogo dokaza koji nam dozvoljavaju da koristimo termin "socijalno čišćenje". Nisu nove operacije protjerivanja ali sada je to urađeno zbog Olimpijskih igara. Ono što se promijenilo kako su se Olimpijske igre približavale je što su te akcije postale sve češće i sistematski su se okuparili prostori, a ljudi slali u druge regije Francuske", rekao je Pol Alauzni, portparol jedne NVO.

Izvještaji nevladinih organizacija govore da su vlasti targetirale nekoliko grupa: beskućnike, migrante, Rome, "seksualne radnike" i zavisnike od droge."Kako bi se stvorio utisak grada sa razglednice mi preseljujemo ljude i činimo da budu nevidljivi. Ono što gledamo je samo eho prethodnih Olimpijskih igara, niko ne želi da marginalizovani ljudi budu u vidokrugu kamera i turista", rekao je jedan od aktivista Antoan de Klerk.

Naravno, francuske vlasti su požurile da to demantuju, mada snimljeni autobusi puni beskućnika i migranata ne idu baš u prilog ministarki sporta Francuske Ameliji Udea-Kasteri koja je u martu rekla da "to nema veze sa Olimpijskim igrama" i da "nema socijalnog čišćenja". "Kampanja hitnog zbrinjavanja ljudi ima cilj da teret socijalnih promjena proširi cijelom zemljom. Ovakve operacije se sprovode stalno, nemaju veze sa olimpijskom agendom", rekla je ona.

Zbog ovakvih stvari pobunio se i Kler Hedon, nezavisni ombudsman u Francuskoj i istakao da se beskućnici smatraju nepoželjnima, ali njegov izveštaj još nije izašao u javnost, a specijalni reporter za pravo na stanovanje Ujedinjenih Nacija je još u aprilu tražio od Francuske da se pozabavi ovim pitanjem. "Kako Francuska ovo opravdava", upitao je on na tviteru.

Zapravo od 1. maja 2021. do 30. aprila 2022. je bilo 15 preseljenja beskućnika iz Pariza, a onda od 1. maja 2023. do 30. aprila ove godine preko 50! Omar, Sudanac koji je stigao u Francusku 2017. godine, a čije je ime iz razloga što se plašio za bezbjednost redakcija "Frans 24" izmijenila je podijelio svoje iskustvo pred Olimpijske igre. Od 2018. godine on ima desetogodišnju dozvolu za boravak u Francuskoj i u Parizu je uglavnom radio kao fizički radnik na gradilištima. Ipak bio je u teškoj finansiskoj situaciji i morao je da živi u skvotovima oko Sen Denija i Vitrija. A onda je 17. aprila vlast riješila da ga protjera zajedno sa ostalima iz tog smještaja - uglavnom ljudima iz Čada, Eritreje, Etiopije, Obale Slonovače...

"Bio sam na poslu kada su me pozvali. Rekao sam šefu da ću možda još sutra imati gdje da prespavam. Kada sam se vratio u skvot bilo je tu mnogo ljudi i policije", rekao je on pa opisao kako je odmah ukrcan na autobus i preseljen u Orlean, 130 kilometara od Pariza. "Bio sam skoro stalno u sobi, ponekad bih otišao u centar grada da se osjetim živim, ali sam se osjećao kao zarobljenik."

Tri nedjelje kasnije je isteran iz privremenog smeštaja bez ikakve opcije koja mu je ponuđena. Isteran je bukvalno na ulicu. "Nisam imao izbora nego da odem. Izgubio sam mjesto na kome sam živio, izgubio sam posao na gradilištu i sada sam beskućnik. Nisam mislio da ću ovako živjetu u Francuskoj. Muka mi je od toga da sam beskućnik, uvijek je isto", rekao je Omar,.

Ipak, nisu uspjeli da "očiste" grad Francuzi. U 2024. godini postoji zvanično 3.492 beskućnika u Parizu, što je 16 odsto više nego prošle godine. Da li će to "pokvariti" Olimpijske igre Francuzima? Svakako bi oni htjeli da svi ti ljudi "ne smetaju" turistima...

(MONDO, Frans 24, Nikola Lalović)