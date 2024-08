Tramp u prednosti prema posljednjim anketama, ali Haris je sve bliže

Posljednje objavljene ankete pred predsjedničke izbore u SAD-u, koji su zakazani za novembar ove godine, kažu da je Donald Trump u blagoj prednosti nad Kamalom Haris, iako se ovo vodstvo sve više topi.

Izvor: Shutterstock

Haris je u utrku ušla nakon što se povukao aktuelni predsjednik Džo Bajden, a Tramp je njega pobjeđivao dosta ubjedljivije, posebno nakon što je propao pokušaj atentata na njega.

S takvom prednošću je ušao i u borbu protiv Haris, ali je sada situacija dosta napetija.

Prema RealClearPoliticsu, stranici koja skuplja rezultate anketa širom SAD-a, pred izborom između Haris i Tramp bivši predsjednik ima prednost u prosjeku od 0,8 posto. Posljednja anketa, koju je radio CBS News, čak ima Haris u prednosti od jedan posto, ali većina anketa pokazuje prednost za Trampa od dva do četiri posto, objavio je Klix.ba.

Ipak, osvajanje više glasova u cijeloj SAD ne garantuje mjesto u Bijeloj kući, zbog izbornog sistema koji se zove "electoral college". U njemu svaka savezna država ima svoj set broj "elektora", a kandidat koji ima više glasova u toj saveznoj državi osvaja sve elektore.

Neke savezne države se smatraju već "završenim" (Teksas i Florida za Trampa, Njujork i Kalifornija za Haris), ali dobar dio njih neće biti odlučeno sve do dana izbora. Ovo su "swing" države, a RCP je identifikovao sedam takvih.

Prva od njih je Arizona, gdje se prednost daje Trampu. Iako neke ankete kažu da Haris ima prednost od par postotaka, većina pokazuje da će Tramp osvojiti ovu saveznu državu i to s prednošću od pet do osam procenata.

Borba će se voditi u Nevadi, a i tu prednost ima Tramp, i to od negdje četiri procenta. Međutim, kao što je to slučaj i s Arizonom, neke od posljednjih anketa pokazuju da Haris ima prednost, i to od nekih dva poena.

Viskonsin je u prethodnih nekoliko izbornih procesa bio "swing" država, a trenutno je situacija takva da nema razlike između Haris i Trampa. Republikanskom kandidatu se daje prednost od 0,2 posto u prosjeku, mada je to unutar statističke greške. Ovo će biti država koju će i Haris i Tramp sigurno željeti da osvoje.

Prva "swing" država u kojoj se prednost daje Haris je Mičigen. Razlog za prednost od nekih dva procenta je vjerovatno što je Haris dugo vremena u užem izboru za potpredsjedničkog kandidata imala guvernerku ove savezne države Grečen Vitmer, koja je i dalje popularna u Mičigenu.

Jedna od najvažnijih bitki vodit će se u Pensilvaniji, a prednost od nekih tri poena se daje Trampu. Ono što bi situaciju moglo okrenuti u korist Haris je izbor Džoš Sapira, guvernera Pensilvanije, za potpredsjedničkog kandidata. Ako se Haris odluči za njega, mogli bi vidjeti preokret u ovoj saveznoj državi.

Malo veću prednost Tramp ima u Sjevernoj Karolini, koja se procjenjuje na nekih 5,5 posto. Ipak, ovdje vrijedi istaći da je Tramp bio u vodstvu od nekih devet procenata, pa se to "istopilo" na trenutno stanje. Zbog ovog se u kampu od Kamale Haris još mogu nadati preokretu.

Posljednja "swing" država, prema procjeni RCP-a, je Džordžija. Ovdje je takođe Tramp u prednosti, od nekih dva poena, ali neke od posljednjih anketa pokazuju da se vodstvo topi, dok jedna čak kaže da trenutno situacija izjednačena.

Od ukupno 538 elektora, trenutno se predviđa da će Tramp osvojiti 297, što je za 27 više od potrebnih 270 za pobjedu na izborima. Ipak, do novembra je ostalo oko tri mjeseca, pa ima još vremena da se situacija značajno promijeni.

(Mondo)