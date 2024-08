"On pojma nema": Prvi govor Kamale Haris i Tima Volca, odmah napali Trampa, usljedio žestok odgovor

Kamala Haris i njen kandidat za potpredsjednika održali su zajednički govor.

Izvor: Carol Guzy / Zuma Press / Profimedia

Predsjednički kandidat Demokratske stranke Kamala Haris i njen novoizabrani potpredsednički kandidat Tim ​​Volc prvi put su se zajedno pojavili u kampanji u Filadelfiji u utorak, napuštajući grad u višednevnu turneju po državama koja će biti odlučujuća za izbor novog predsjednika.

Ranije u utorak, Haris je izabrala Volca, guvernera Minesote, otvorenog političara i šampiona progresivne politike iz centra SAD koji bi trebalo da pridobije seoske bijele glasače, za svog kandidata.

Sa namjerom da svoj duo upoznaju sa Amerikancima, samo tri meseca pre predsedničkih izbora, Haris i Volc izašli su pred više od 10.000 ljudi na Univerzitetu Templ u Filadelfiji.

Haris je opisala Volcovo poreklo kao bivšeg srednjoškolskog nastavnika i fudbalskog trenera, veterana Nacionalne garde i bivšeg kongresmena, a zatim je rekla da će u novembru imati novu titulu - potpredsednika Sjedinjenih Država.

"On je osoba koja ljudima daje osećaj pripadnosti, a zatim ih inspiriše da sanjaju velike snove", rekla je ona.

U svom obraćanju, Volc je opisao svoje odrastanje u gradiću Nebraska, 24 godine službe u Nacionalnoj gardi, prethodne karijere nastavnika društvenih nauka u srednjoj školi i fudbalskog trenera.

"Moji studenti su me podstakli da se kandidujem za funkciju", rekao je on.

"Vidkeli su u meni ono što sam se nadao da ću im usaditi: posvećenost opštem dobru, uverenje da jedna osoba može da napravi razliku".

Pensilvanija, gde su održali svoj prvi skup, jedna je od ključnih država kada su u pitanju bliski izborni rezultati između demokrata i njihovih republikanskih rivala, bivšeg predsednika Donalda Trampa i njegovog potpredskednika, senatora Džej Di Vensa .

"Ova kampanja, naša kampanja, nije samo borba protiv Donalda Trampa", rekla je Kamala Haris.

"Naša kampanja, ova kampanja, je borba za budućnost", dodala je.

Volc je Trampa opisao kao osobu koja nije sposobna da služi Sjedinjenim Državama i koja se bori samo za ličnu korist.

"On pojma nema šta je služba (narodu). On za to nema vremena jer je previše zauzet služenjem sopstvenih interesa", rekao je Volc.

Za bivšeg predsjednika je rekao da "seje haos i podjele".

Volc je izabran u Predstavnički dom u republikanskom okrugu 2006. i služio je 12 godina prije nego što je izabran za guvernera Minesote 2018.

On je pokrenuo progresivnu agendu koja uključuje besplatne školske obroke, ciljeve za rešavanje klimatskih promjena, smanjenje poreza za srednju klasu i produženo plaćeno odsustvo za radnike.

"Kao guverner, trener, učitelj i veteran, služio je porodicama radničke klase poput njegove", rekla je Kamala Haris.

Volc se dugo zalagao za ženska reproduktivna prava, ali je takođe pokazao konzervativne osobine dok je predstavljao seoski kongresni okrug, braneći poljoprivredne interese i podržavajući prava na oružje.

Tramp i Vens su brzo kritikovali Kamalu Haris i njenog kandidata za potpredsjednika.

"Ovo je najradikalniji levičarski dvojac u američkoj istoriji", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

