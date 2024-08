Evo kako je potonula jahta na kojoj su bili milijarderi: Ronioci zbunjeni: "Nemoguće je da još nismo našli tijela"

Očevici su objasnili kako je potonula luksuzna jahta na Siciliji na kojoj su boravili milijarderi.

Jedna osoba je umrla, a šest se vodi kao nestalo nakon što je luksuzna jahta potonula kod obale Sicilije. Luksuzna jahta Bajezijan pod britanskom zastavom duga je 56 metara i prevozila je 22 osobe - 12 putnika i 10 članova posade - kada ju je u ranim jutarnjim satima ponedeljka pogodila jaka oluja koja je stvorila vodene pijavice na moru.

Petnaest ljudi je spaseno, a potraga za nestalima, uključujući britanskog tajkuna Majka Linča, još uvijek traje.

Prema riječima svjedoka, Bajezijanu je u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima pogodilo iznenadno i snažno nevrijeme. Ona je navodno bila usidrena ispred luke u Portičelu, malom ribarskom selu istočno od Palerma, kada je pogodila jaka oluja, saopštila je italijanska obalska straža.

Oluja je bila toliko jaka da je izazvala pojavu vodenih pijavica. Italijanska novinska agencija Ansa, pozivajući se na svjedoke nesreće, navodi da je oluja prepolovila aluminijumski jarbol dug 72 metra. Jedrilica je tada potonula. Nestala je ispod površine mora oko pet sati ujutru.

"Vidjeli smo raketu. Poslije 10 minuta samo ostaci"

Karsten Borner, kapetan obližnjeg čamca, rekao je da je nakon što je oluja prošla, posada primijetila da je jedrilica iza njih nestala. "Vidjeli smo crvenu raketu, pa smo moj prvi oficir i ja otišli ​​tamo i pronašli splav za spasavanje kako pluta", rekao je Rojtersu. Njegova posada je pokupila nekoliko preživelih, uključujući tri osobe koje su teško povrijeđene.

Drugi svjedok, kapetan Fabio Čefalu, rekao je da se spremao da ide na pecanje kada je ugledao munju, pa je ostao u luci.

"Oko 4:15 ujutro videli smo raketu", rekao je on, prenosi novinska agencija EVN. "Čekali smo da prođe ova vodena pijavica. Poslije 10 minuta izašli smo na more i vidjeli jastuke, ostatak jedrilice koji je potonuo i sve što je bilo na palubi. Međutim, nismo videli nikoga u moru", dodao je on.

"Čuo sam vriske"

Lokalni ribar je za novine Giornale di Sicilia rekao da je video kako jedrilica tone.

"Tada sam video brod, imao je samo jedan jarbol, bio je veoma veliki", rekao je on. Ubrzo nakon toga sišao je u uvalu Santa Nicolicchia u Porticello da bolje vidi šta se dešava. "Brod je još plutao, a onda je iznenada nestao. Video sam kako tone svojim očima", dodao je on.

Ko je bio na brodu?

Tokom oluje, na brodu su bile 22 osobe, uključujući 12 putnika i 10 članova posade.

Jedno telo je pronađeno. Još nije zvanično identifikovano, ali je obalska straža u Palermu saopštila da je to bio kuvar na brodu. Njegova nacionalnost nije potvrđena. Među šestoro nestalih je i 59-godišnji tehnološki preduzetnik Majk Linč, koji je nekima poznat kao "britanski Bil Gejts".

Sicilijanska agencija za civilnu zaštitu takođe je potvrdila Bi-Bi-Siju da su među nestalima Linčeva 18-godišnja ćerka Hana, direktor banke Morgan Stenli internešenel Džonatan Blumer i advokat advokatske firme Kliford Čens - Kris Morvilo.

Linčeva supruga Angela Bakares bila je među 15 spašenih ljudi, od kojih je osam primljeno u bolnicu na liječenje, saopštila je italijanska obalska straža. Šarlot Golunski, njen suprug i ćerka Sofija takođe su spaseni i nisu povrijeđeni, ali su prebačeni u bolnicu na pregled. Rekli su da su bili na jedrilici sa grupom kolega.

Šta je najnovije u potrazi?

Šest putnika se i dalje vodi kao nestalo, a obalska straža u Palermu kaže da se operacija potrage i spasavanja nastavlja "neprekidno". Policijski ronioci identifikovali su olupinu oko 50 metara ispod površine. U ponedjeljak su u potrazi učestvovala četiri patrolna čamca, helikopter i ekipa ronilaca, a pridružili su im se mornarica i podvodni tim vatrogasne brigade u Palermu.

Snimci sa lica mjesta pokazuju kako helikopteri kruže iznad nekoliko plovila obalske straže dok ronioci u jarko narandžastim odijelima uranjaju u more. Frančesko Venuto, portparol sicilijanske agencije za civilnu zaštitu, rekao je za Bi-Bi-Si da se spasilački timovi plaše da tijela nestalih nisu na jahti. "Tražili smo cijeli dan helikopterima i brodovima, ništa nismo našli. Nema smisla, u ovim uslovima već treba nešto da nađemo", dodao je on.

Britanska uprava za istraživanje pomorskih nesreća poslala je juče tim od četiri istražitelja da izvrši preliminarnu procjenu potapanja Bajesove jedrilice, kako saznaje Bi-Bi-Si.

Šta je vodena pijavica i kako se formira?

Vodena pijavica je slična tornadu i može se formirati iznad okeana, mora ili velikih jezera. Zapadni dio Sredozemlja od sredine prošle nedelje doživljava jake oluje. U noći sa nedjelje na ponedjeljak nevrijeme je pogodilo sjevernu obalu Sicilije.

"Vodena pijavica je tornado koji se formirao iznad vode, a ne nad kopnom. Može se formirati tokom intenzivnih oluja, u podnožju kumulonimbusa/olujnih oblaka. Turbulencija i vjetar koji duva u različitim pravcima oko oblaka mogu dovesti do njegovog rotiranja", rekao je meteorolog BBC-ja Met Tejlor.

