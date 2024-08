"Moramo da se oprostimo od tog grada": Vulkanske erupcije na Islandu će trajati godinama, mijenja se slika ostrva

Island se nalazi iznad trusnog područja, a naučnici su utvrdili i da se ispod zemlje nalazi ogroman rezervoar magme koja godinama može da "napaja" buduće erupcije.

Izvor: Profimedia

Vulkan se ponovo probudio na Islandu nadomak grada Grindavika, a erupcija se očekivala nedeljama zbog pojačane seizmičke aktivnosti u toj oblasti.

Hiljade ljudi je moralo da bude evakuisano oiz Grindavika i Plave lagune, inače popularne među turistima.

Međunarodni tim stručnjaka istraživao je uzorke lave i seizmičke podatke u posljednje tri godine erupcija. Otkrili su da tlo leži na mreži magme koja vulkane može da "napaja" narednih nekoliko decenija.

Island se nalazi direktno iznad Srednjeatlantskog grebena, granice koja razdvaja evroazijsku i sjevernoameričku tektonsku ploču.

Kako se ove ploče taru, vrelo kamenje iz Zemljinog omotača može da dospije na površinu. Zbog toga vulkanske erupcije mogu postati dio života, događajući se na svakih tri do pet godina.

Izvor: Snorri Thor/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, nakon što je vulkan na islandskom poluostrvu Rejkjanes spavao 800 godina, ponovo je postao aktivan 2021. godine.

U proteklih godinu dana je zabilježeno najmanje osam snažnih erupcija, a posebno je na udaru ribarski grad Grindavik u kome živi oko 3.000 stanovnika.

"Mislim da treba da se oprostimo od Grindavika. I dalje može da funkcioniše kao ribarska luka, i da ljudi dolaze i dolaze, ali da tamo i žive, uz moguće vulkanske aktivnosti koje se brzo razvijaju - mislim da to nije preporučljivo. Mi smatramo da će se erupcije najvjerovatnije nastaviti kao što smo imali prilike da vidimo tokom posljednje tri godine. Svi naši rezultati to govore", rekao je Valentin Trol, profesor na Univerzitetu Upsala u švedskoj i vodeći autor studije o erupcijama, objavljenom u magazinu "Terra Nova".

Kako predvidjeti vulkansku aktivnost na Islandu?

Kako bi predvidjeli kako će erupcije izgledati u budućnosti, Trol i njegovi saradnici su spojili dvije naučne grane - geohemiju i geofiziku.

Hju Tafen, vulkanolog sa britanskog Univerziteta Lankaster, rekao je da istraživanje na dobar način predviđa buduću učestalost vulkanskih aktivnosti.

"Sve ukazuje da će se stvoriti jedinstveni rezervoar magme koji se nalazi ispod vulkana Fagradalsfjal i da će onda on pothranjivati erupcije na različitim dijelovima poluostrva Rejkjanes", naveo je.

Novo doba vulkanskih erupcija na Islandu

Na Islandu se nalazi više od 30 aktivnih vulkana koji važe i za turističke atrakcije.

"Poluostrvo Rejkjanes leži na mjestu gdje se taru tektonske ploče što je fenomen koji se ponavlja na tom području. Bilo je 800 godina spavanja, pa slijedi 100 ili 200 godina intenzivnih erupcija, i onda još jedna pauza. U naučnom smislu, mi smo srećni što možemo to da posmatramo, ali gledano iz društvenog ugla - sve se to događa u gusto naseljenim oblastima, tako da to nisu dobre vijesti", naveo je Trol za CNN.

Oko Grindavika su postavljene barijere kako bi se grad zaštitio, a u blizini se nalazi i elektrana koja snabdijeva i Međunarodni aerodrom Keflavik. Ukoliko ne bude struje, to će uticati i na međunarodni saobraćaj.

I stručnjaci koji proučavaju seizmičke aktivnosti se slažu da je Grindavik u opasnosti. Čak iako ne bude izbijanja lave koja ide ka gradu, pomjeranja tla i posljedično nastajanje pukotina ugrožavaju infrastrukturu.

Pošto je region ispod koga se nalazi rezervoar magme veliki, biće teško utvrditi gdje bi mogla da izbije neka naredna erupcija, pa zbog toga svi treba da budu u pripravnosti dok će stručnjaci pod budnim okom pratiti frekvencije i intenzitet seizmičkih aktivnosti.