Napravili kuću unutar staklenika: Kad je napolju -3, unutra je 20 stepeni, grijanje ne koriste (FOTO/VIDEO)

Jedan par iz Švedske je unutar velikog staklenika napravio kuću od drveta.

Ideja je bila da im bude toplo, ali i da uzgajaju svoju hranu tokom cijele godine. Čarls Sačiloto i Mari Granmar izgradili su staklenik oko svoje kuće u Stokholmu, kako bi mjesto na kom žive održavali toplim tokom cijele godine.

"To je kao balončić", kaže Sačiloto o stakleniku.

Prosječna temperatura u Stokholmu, u Švedskoj, napolju se kreće oko -3 stepena Celzijusovih, međutim, unutar "balona", temperature dostižu i do 20 stepeni. Ko bi rekao da će postavljanje staklenika imati takav efekat? Stari krov kuće je uklonjen i pretvoren u sunčani dnevni boravak sa ležaljkama, gdje porodica može uživati u sunčanju, čitati knjige ili se igrati sa svojim sinom.

Kuća ipak ima izolaciju i grijanje, jer kada temperature padnu u veliki minus, kuća postaje hladna. Jedina razlika između tipične kuće i ove je u tome što se grijanje ne uključuje toliko često. Takođe, Čarls i Mari mogu da uzgajaju sopstvenu hranu, kao što su krastavci, grožđe, smokve, paradajz i začinsko bilje, čak i tokom nordijske zime, dok u tipičnoj kući biljke ne bi preživjele.

Par je bio inspirisan švedskim eko-arhitektom Bengtom Varneom, koji je još 1974. dizajnirao prvi dom u stakleniku pod nazivom Nature House ili Naturhus.

Ova porodica je u početku tražila prazan plac za izgradnju svog Naturhusa, ali su umjesto toga odlučili da ga naprave na zemljištu starog, malog ljetnjikovca u blizini Stokholma. Okružili su kuću staklenom pločom od 4 milimetra koja je koštala oko 84.000 dolara za instalaciju i ostavili dovoljno prostora za baštu koja se obavija oko kuće. Kako kaže Čarls Sačiloto, u staklenoj bašti je sigurno živjeti.

"To je sigurnosno staklo. Dakle, u principu, ne može da se slomi. Ako se to ikada dogodi, razbiće se na sitne komade da nikome ne naudi", rekao je on.

Pored toga, par je uspio da preuredi spoljašnjost svog doma sa svim novcem koji su uštedjeli korišćenjem solarne energije. Novu drvenu fasadu su prekrili samo lanenim uljem, jer njihova kuća nije dolazila u kontakt sa kišom, snijegom ili vetrom.

Ova porodica je izuzetno ekološki svjesna. Kompostiraju sav baštenski i kuhinjski otpad, a sakupljaju i kišnicu za potrebe domaćinstva i zalivanje biljaka. Čarls, koji je inženjer, čak je redizajnirao kanalizacioni sistem kuće.

"Kanalizacija počinje sa toaletom koji odvaja urin i koristi centrifuge, cisterne, gredice i baštenska jezerca za filtriranje vode i kompostiranje ostataka", objašnjava on.

