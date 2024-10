Kako je popularna serija postala političko pitanje u Francuskoj?

Jedna od najuspjšenijih i najpopularnijih francuskih serija bila je blagoslov za turizam ove zemlje, ali najnovija sezona seli događaje u Rim, a to bi mogao biti problem.

Izvor: LAIN

Visoke potpetice na kaldrmi, očišćene ulice bez đubreta i psećeg izmeta, sumnjivo plava rijeka Sena, grad bez beskućnika i glavni lik toliko udaljen od stvarnosti da je francuski mediji nazivaju "previše obučenom Amerikankom" – su komentari koji su obilježili jednu od najpopularnijih serija u Evropi – "Emili u Parizu" (Emily in Paris).

Ipak, izuzetno uspješna – uprkos svim negativnim komentarima – dovela je horde turista u zemlju, podstakla trgovinu i povećala interesovanje za nekretnine u glavnom gradu. Sada je njeno preseljenje u Rim za petu sezonu postalo političko pitanje, sa predsjednikom Emanuelom Makronom koji je najavio da će se boriti da serija ostane u Francuskoj.

Makron je za američki šou-biznis list Variety izjavio:

"Borimo se žestoko. Tražićemo da ostanu u Parizu! 'Emily u Parizu' u Rimu nema smisla".

Makronova supruga Brižit, bivša učiteljica koja sada ima 71 godinu, pojavljuje se u četvrtoj sezoni serije, u sceni slučajnog susreta u restoranu, gdje izjavljuje da prati Emily na Instagramu. Ranije je bila spomenuta u prvoj sezoni, kada je Emily bila razočarana što je francuska riječ za vaginu, "le vagin", muškog roda. Članovi ekipe rekli su da je Brižit Makron bila "spremna" da se pojavi i da joj je bilo dozvoljeno da improvizuje i nosi svoju odjeću.

Makron o Bridžit u seriji

Makron je za Variety izjavio da je bio veoma zadovoljan što je njegova supruga imala ulogu.

"Bio sam super ponosan, a ona je bila vrlo srećna što je to uradila. To je samo nekoliko minuta, ali mislim da je to bio jako lijep trenutak za nju. Takođe mislim da je to dobro za imidž Francuske. Za posao, to je odlična inicijativa".

Na pitanje da li su ga pitali da se pojavi u seriji, odgovorio je:

"Manje sam privlačan od Brižit!"

Bridžit Makron na snimanju serije

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Četvrta sezona "Emili u Parizu", koja je sada dostupna za gledanje, odvija se u italijanskoj prestonici, gdje zvijezda serije, koju igra Lili Kolins, traži nove poslovne prilike i romansu. Kada je najavljena i peta sezona prošlog mjeseca, tvorci su izjavili da će se događaji odvijati između Pariza i Rima, sa Emilinom "prisutnošću" u Italiji, što će vjerovatno uključivati mnoštvo scena savršeno uglačanih Vespi koje jure pored Koloseuma i sličnu fantastičnu viziju Italijana.

Zašto ide u Rim?

Daren Star, tvorac i glavni producent serije, izjavio je da je heroina "postala previše komforna u Parizu. Htio sam da je ubacim u nepoznate vode".

"Emili u Parizu" je uglavnom kritikovana od strane francuskih kritičara zbog prikazivanja Pariza u lažno glamuroznom svjetlu, ali gledanost je dobra. Serija je postala najpopularnija na Netfliksu 2020. godine. Redovno se pojavljuje na Netfliksovim top 10 listama.

Jedno istraživanje ove godine za Nacionalni centar za kinematografiju i animaciju (CNC) Francuske pokazalo je da je oko 38 odsto turista navelo seriju kao jedan od razloga za posjetu Parizu. Turistička kancelarija Pariza sada nudi listu od 10 ključnih lokacija koje treba posjetiti, a na kojima su snimane važne scene. Smatra se da je serija izazvala značajan porast pretraga na internetu o preseljenju u grad.

Međutim, gradska uprava Pariza bila je vrlo glasna u kritikama. David Beljar, zamjenik gradonačelnika iz stranke Zelenih, zadužen za transport i javne prostore, i drugi Zeleni političari žalili su se prošle godine da idealizovana verzija Pariza u seriji predstavlja opasnost za klimatsku krizu, jer ne prikazuje dovoljno zelene opcije transporta i opasno romantizuje istorijske stambene zgrade koje su loše izolovane.

(EUpravo zato/Gardijan)