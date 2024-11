"To je promjena koja donosi nadu Srbiji": Vučić o Trampovoj pobjedi

Trampova pobjeda biće ljekovita za globalne prilike, rekao je danas predsjednik Aleksandar Vučić tokom obraćanja iz Palate pravde.

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom današnjeg obraćanja javnosti iz Palate Srbija komentarisao je pobjedu Donalda Trampa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. On je izjavio da očekuje dobre odnose sa SAD nakon pobjede republikanskog kandidata, kao i da će ta pobjeda "ljekovito delovati na globalne prilike".

Vučić je istakao da je Srbija uspjela da održi dobre odnose sa Donaldom Trampom i nakon isteka njegovog prethodnog mandata.

"Nešto povoljnija situacija za nas, ali tektonskih promjena neće biti. Meni je važno što je on poslovni čovjek, i vjerujem da će naši odnosi biti još bolji", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje kakva očekivanja ima povodom pobjede Donalda Trampa na predsjedničkim izborima u SAD.

Vučić se nakon toga osvrnuo na rat u Ukrajini i mitanje mira.

"Što se tiče globalnog uticaja, očekujem da će Tramp pokušati da napravi mir u Ukrajini. Vjerujem da riječ mir neće više biti tako omražena u svijetu. Do juče ste slušali da će pobijediti ovaj ili onaj. Uvjeren sam da će američki predsjednik, i to znam iz prve ruke, nuditi i tražiti rješenje. U ovom trenutku ruska vojska je u velikoj ofanzivi. Pitanje je želi li neko u Rusiji da to zaustavlja. Ja mislim da je to u interesu svih strana, ne samo Ukrajine", smatra Vučić.

On dodaje da ćemo mi biti pod pritiskom, zato što će SAD gledati na Kinu kao na glavnog protivnika.

"Mi ćemo nastaviti da razvijamo odnose sa Kinom. A ja mislim da će on pokušati da razdvoji Rusiju i Kinu, i zato će i raditi na primirju u Ukrajini. Čeka nas i teško vrijeme, ali i vrijeme nade. Da je bio drugačiji rezultat, svi bismo znali da bi se nastavilo jedno isto, što nas nije vodilo nigdje. Ja vjerujem da Tramp i njegovi ljudi razumiju koliko se ljudi u svijetu nadaju da stvari mogu izgledati drugačije", dodaje Vučić.

On ističe da očekuje da će Trampova pobjeda ljekovito djelovati na globalne prilike.

"Komplikovano je, ali to je promjena koja donosi nadu, bar što se Srbije tiče", zaključio je predsjednik Vučić.

