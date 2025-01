Trampu izrečena presuda: Proglašen krivim, ali nije kažnjen

Izrečena je presuda Donaldu Trampu u slučaju poznate glumice u filmovima za odrasle, Stormi Danijels.

Izvor: Youtube/ABC news / Instagram/thestormydaniels

Novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trampu izrečena je presuda u slučaju tajnog novca koji je isplatio Stormi Danijels, poznatoj glumici u filmovima za odrasle, piše "CNN". On je osuđen na bezuslovno otpuštanje u slučaju falsifikovanja dokumenata u vezi sa tajnom isplatom novca Stormi Danijels.

Riječ je o "kazni bez kazne". Novi američki predsjednik neće dobiti zatvorsku niti uslovnu kaznu, a neće biti u obavezi ni da plati novčanu kaznu.

Međutim, Tramp će biti zaveden kao prestupnik i biće mu otvoren dosije. Kaznu je saznao u petak u jutarnjim časovima nakon što je Vrhovni sud odbio njegovu ponudu da odloži ročište na Menhetnu.

Tramp je proglašen krivim za 34 krivična djela za falsifikovanje poslovnih zapisa kako bi sakrio isplatu novca zvijezdi filmova za odrasle, Stormi Danijels. On je ovom presudom postao prvi osuđeni američki predsjednik.

Sedamdesetosmogodišnji Tramp se izjasnio da nije kriv i obećao je da će se žaliti na osuđujuću presudu.

"To je bio politički lov na vještice. To je urađeno da bi se nanijela šteta mom ugledu i da bih izgubio izbore, a to se očigledno nije desilo", rekao je Tramp prije izricanja presude.

Tramp nije svjedočio tokom suđenja koje je trajalo šest sedmica prošle godine.

Okružni tužilac sa Menhetna Alvin Brag, demokrata, optužio je republikanca Trampa u martu 2023. godine u 34 tačke za falsifikovanje poslovne dokumentacije da bi prikrio isplatu 130.000 dolara posredstvom bivšeg advokata Majkla Koena glumici Stormi Danijels za njeno ćutanje prije izbora 2016.

Ona je kasnije izjavila da je sa Trampom imala seksualni susret, ali je on negirao da se to dogodilo.

