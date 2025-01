Tramp najavljuje povećanje carina na uvoz robe iz Kine

Predsjednik SAD Donald Tramp je u utorak upozorio da bi već sljedeće nedjelje mogao povećati carine, a zaprijetio da će pokrenuti talas viših poreza na uvoz iz Kine koja je drugi najveći trgovinski partner Amerike.

Izvor: MONDO, Mario Milojević (ilustracija)

Na konferenciji za novinare u Ovalnoj kancelariji Tramp je rekao da razmatra uvođenje carina od 10% na svu kinesku robu već od 1. februara.

Tramp je u ponedjeljak zaprijetio da će povećati 25 odsto carine Meksiku i Kanadi uz napomenu da je bivši predsjednik Džo Bajden ostavio na snazi opsežne carine koje je Tramp uveo tokom svoje prve administracije.

Tramp je u ponedJeljak izdao izvršnu akciju koja je naložila sekretarima za trgovinu i trezor i trgovinskom predstavniku Sjedinjenih Država da istraže uzroke trgovinskih deficita Amerike sa stranim državama, da se identifikuju nepoštene trgovinske prakse i da se preispitaju postojeći trgovinski sporazumi radi potencijalnih poboljšanja.

Takođe poziva na reviziju trgovinskog sporazuma SAD-Meksiko-Kanada (USMCA) koji je Tramp potpisao u svom prvom mandatu i zahtjeva od agencija da procijene da li bi stroža američka trgovinska politika mogla uspješno da ograniči protok fentanila (sirovina za drogu) i priliv migranata bez dokumenata u SAD.

Tokom kampanje Tramp je predložio sveobuhvatne tarife: do 20 odsto na uvoz iz svih zemalja, uz porez od 25 odsto na robu iz Meksika i Kanade, plus carinu od 60 odsto na robu iz Kine. On je takođe obećao da će koristiti carine kao sredstvo pritiska na druge zemlje, uključujući, na primjer, Dansku — vršeći pritisak na njih da prepusti kontrolu nad Grenlandom Sjedinjenim Državama.

