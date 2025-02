Usmjeravao novac u lične projekte, među kojima je i film "Bosna!": Bernar-Anri Levi osumnjičen za sukob interesa

Parisko tužilaštvo otvorilo je preliminarnu istragu zbog sumnje na sukob (nezakonito ostvarivanje) interesa protiv poznatog pisca i režisera Bernara-Anri Levija.

Francuski Mediapart u istraživanju objavljenom u četvrtak, 13. februara napisao je da je povod za istragu učestalo finansiranje Levijevih filmova od strane francusko-njemačkog kanala Arte, čiji je on predsjednik nadzornog odbora bez prekida od 1994. godine.

Između 1996. i 2022. godine, Bernar-Anri Levi je nekoliko puta dobijao finansijsku podršku od "Arte France" za proizvodnju svojih filmova. Ovaj kanal je platio 250.000 evra za film "Peshmerga", 200.000 evra za "The Oath of Tobruk" i "Princess Europe", 172.560 evra za "Day and Night", 100.000 evra za "Why Ukraine" i 90.000 evra za "Iraq: The Battle of Mosul".

"Arte France je takođe otkupio prava za emitovanje filma 'Bosna!' 2004. godine, za iznos od 68.700 evra", prenose francuski mediji.

Tokom ovog perioda, Levi bio je na čelu nadzornog odbora istog kanala – počeo je 1993. godine, a ponovo je imenovan u septembru 2024. godine.

"Sukob interesa tako izgleda očigledan, s obzirom na to da pisac/režiser ima značajan uticaj na odluke francusko-njemačkog medija", navodi se.

Alarm je podigao osnivač partije Ekološka revolucija za život (REV) i poslanik, Ajmerik Karon, koji je 5. februara kontaktirao parisko tužilaštvo ukazujući na potencijalni sukob interesa u svom mišljenju dostavljenom u okviru Komiteta za kulturna pitanja i obrazovanje, a u vezi sa nacrtom zakona o budžetu za 2025. godinu.

On postavio pitanje "uslova pod kojima je gospodin Bernar-Anri Levi, predsjednik nadzornog odbora Arte France, zadužen za 'stalnu kontrolu upravljanja društvom od strane upravnog odbora', četiri puta dobio podršku od ovog kanala za finansiranje svojih audiovizuelnih i filmskih djela, čiji zbirni iznos između 2011. i 2022. godine iznosi 750.000 evra".

Poslanik je skrenuo pažnju da filmovi koje je producirao Levi nisu smatrani komercijalno (niti od filmske kritike) uspješnim.

Film "Slava Ukrajini" emitovan 2023. godine, zabilježeno je, gledala su 1.024 gledaoca, dok je "Princesse Europe" (2020) u bioskopima vidjelo samo 505 gledalaca.

Dovodi se u pitanje Levijeva uloga u nadzornom odboru "Arte-a" gdje on bez prekida zauzima mjesto od 1993. godine, a posebno jer je ta dugovječnost bila omogućena izmjenom statuta nadzornog odbora o starosnom ograničenju za članove (moraju biti mlađi od 70 godina). Levi je prošle godine proslavio 71 rođendan ali je zbog te izmjene opet izabran na funkciju.

Fan Alije Izetbegovića koji je u Beogradu dobio tortu u lice od ljevičara

Bernar-Anri Levi je poznati francuski filozof i intelektualac-maneken, ili superstar-mislilac koji je slavu stekao devedesetih godina. Levi je boravio u Sarajevu u jeku građanskog rata u Bosni i Hercegovini i tada je postao branilac lika i djela ratnog lidera Bošnjaka, Alije Izetbegovića i tekovina borbe ArBiH. Nazvao ga je "spasiocem Bosne koji je održao lekciju Evropi".

Levi je posebno negativne stavove imao prema Srbima i Republici Srpskoj, a bio je zagovornik bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.

Ta njegova uloga nastavljena je i nakon rata.

Gostujući u BiH 2019. godine govorio je protiv RS i Dejtonskog sporazuma, a jedan od savjetnika tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika tvrdio je da je "Levi možda ljut jer nije uspio da proda predstavu ("Looking for Europe") u Banjaluci" za nekoliko stotina hiljada evra.

Bernar-Anri Levi je na proljeće 2017. godine gostujući na festivalu dokumentarnog filma ''Beldoks'' u Kulturnom centru Beograda pogođen tortom u lice. ''Diverziju'' su izveli pripadnici organizacije "Savez komunističke omladine Jugoslavije" iritirani Levijevim stavovima. Ranije je više puta bio meta kritičara koji ga smatraju "imperijalističkim pro-američkim" intelektualcem i koji su ga nekoliko puta gađali tortom.

Levi i dalje periodično objavljuje članke u svjetskim medijima, a u jednom takvom, u njujorškom časopisu "The Sun" u novembru prošle godine napisao je da se stradanje Palestinaca u Gazi "ne može nazvati genocidom".

