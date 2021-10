Početak odbrane: Na suđenju Šakiću svjedočio bivši policajac i pratilac predsjednika RS koji je osuđivan 16 puta

U Okružnom sudu Banjaluka danas je započeo dokazni postupak odbrane Siniše Šakića zvanog Kinez, optuženog da je 15. maja prošle godine ubio Slavišu Ćuluma u Dragočaju kod Banjaluke.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Jedan od svjedoka bio je Vladimir Malić, bivši policajac, koji je ispričao da je već duže vremena nezaposlen, a da je nekada radio kao pratnja predsjednika RS, da je bio angažovan u specijali, radio i kao saobraćajni policajac, kao i da je 16 puta osuđivan za razna krivična djela.

On je pred sudom izjavio da ga je nakon ubistva Slaviše Ćuluma policija uhapsila pod sumnjom da je bio direktni izvršilac tog krivičnog djela.

„Isti dan sam lišen slobode i to pod sumnjom da sam direktni izvršilac Ćulumovog ubistva. Кasnije su to promijenili i saslušali su me kao svjedoka. Pretresli su me i oduzeli mi maskirne hlače, crni ruksak, telefone i sve patike, pa sam morao hodati u pokućnicama dok nisam kupio nove“, ispričao je.

Republički tužilac Snježana Petković tvrdila je da Malić tokom istrage nije saslušavan kao osumnjičeni, već samo kao svjedok.

Malić je rekao da je poznavao Ćuluma i da je 2005. godine s njim dijelio ćeliju.

„Nismo bili u dobrim odnosima. Prije nego što je izašao iz zatvora, preko posrednika je prijetio da će me 'lišiti života'“, rekao je Malić.

Кao svjedok odbrane saslušana je i bivša učesnica "Survajvera" Vanja Mandić, kuma optuženog Šakića i bivša supruga Jovana Jošila. Potvrdila je da je, nakon ubistva Ćuluma, policija i nju pretresala, a da joj je oduzet automobil i još neke stvari, a svjedočila je i Jošilova sestra, Ana Inđić.

Republičko javno tužilaštvo Šakića tereti da je u dogovoru s nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je koristio za "izviđanje" terena gdje su planirali i izvršili ubistvo Slaviše Ćuluma. U Ćuluma, dok je bio u svom vozilu, ispaljena su 22 hica iz automatskog oružja.

(Brankica Spasenić, Mondo)