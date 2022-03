Skoro 50 racija za vikend u Banjaluci: Kontrolisano više od 400 osoba

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka obavili su tokom proteklog vikenda racije u 47 ugostiteljskih objekta na području koje operativno pokriva ova uprava, a tom prilikom kontrolisano je 440 lica.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U ugostiteljskom objektu u Banjaluci uhapšen je D.S. iz ovog grada kod kojeg je pronađen i oduzet 0,61 gram kokaina, koji mu je naknadno pronađen i u organizmu.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su u Laktašima uhapšene dvije osobe M.M. i S.P. kod kojih je pronađeno i oduzeto 3,55 grama marihuane i oko 3,25 grama kokaina.

Zbog zloupotrebe opojnih droga, tokom vikenda je sankcionisano još pet osoba kod kojih je pronađeno i oduzeto oko 11 grama marihuane, dvije mrvilice za opojnu drogu i 85 tableta "leksilijum" i "esram" za koje navedena lica nisu posjedovala medicinsku dokumentaciju.

Kod S.P. iz Kneževa pronađen je i oduzet gasni pištolj, te je to lice sankcionisano zbog prekršaja iz Zakona o oružju i municiji.

Sankcionisano je i sedam radnika ugostiteljskih objekata zbog prekršaja posluživanje alkoholom iz Zakona o javnom redu i miru, dok je sedam lica sankcionisano zbog ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija, piše u saopštenju.

Tokom vikenda realizovana je akcija u oblasti bezbjednosti saobraćaja sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, prilikom koje je sankcionisano 160 vozača.

Policija je kontrolisala 4.779 učesnika u saobraćaju, od čega je alkotestirano 4.700 vozača, a zbog nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisano je njih 160 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 75 je sankcionisano zbog koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 promila, 60 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 promila, a 18 vozača je uhapšeno do otrežnjenja zbog više 1,5 promila alkohola.

Četiri vozača su odbila da se podvrgnu alkotestiranju.