Osnovac pretučen u blizini OŠ "Ivo Andrić" u Banjaluci

Mog četrnaestogodišnjeg sina, učenika Osnovne škole "Ivo Andrić" Banjaluka, sinoć je, nedaleko od školskog objekta, opkolila grupa od najmanje 20 njih, navjerovatnije srednjoškolaca, te ga je jedan od njih pretukao, o čemu smo obavijestili i policiju.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" otac ovog osnovca, koji je insistirao na anonimnosti, a na medijski istup se odlučio kako se ovakav napad više ne bi dogodio ni jednom učeniku.

"Ako treba djeca da u strahu idu u školu, to je suludo", ističe otac u potresnoj ispovijesti za "Nezavisne novine".

On kaže da je njegovog sina, nakon završene nastave, sinoć dočekalo dvadesetak, navjerovatnije srednjoškolaca, te je napadnut.

"Odvojili su njegove drugare da ne mogu prići da ga odbrane, te njega fizički napali. Njih je bilo bar 20. Okružili su ga. Jedan ga je tukao. Izudaran je po licu, oboren na zemlju, a potom su ga ostavili na miru", rekao je otac za "Nezavisne novine".

Ispostavilo se, dodaje, da je pozadina svega ovoga raniji verbalni sukob, te da je to njegovom sinu veče ranije i rečeno - da će biti sačekan ispred škole, ali on to vjerovatno nije ozbiljno doživio. Otac, naime, sumnja da je napače poslao vršnjak njegovog sina, a s kojim je četrnaestogodišnjak imao razmirice.

"Mene je o svemu obavijestila školska direktorica i sinova razrednica. Došao sam tamo, prijavljeno je policiji. Njega smo odveli u UKC RS, da mu se zbrinu rane, da se zašiju. Njemu je rasječeno lice i usna na dva mjesta. Nakon toga smo se javili u Policijsku stanicu da to službeno prijavimo. Nakon svega, ja se plašim da će on imati stresove ubuduće, da će se plašiti da će ga neko dočekati. Šokirani smo. Sreća da je to prošlo bez obiljnijih fizičkih posljedica, a nadam se da neće biti psihičkih. Ovakve stvari ne bi se smjele ponavljati nikome", rekao je ogorčeni otac.

Željka Opačić, direktorica Osnovne škole "Ivo Andrić", kaže da je o svemu odmah upoznata.

"Već smo reagovali. Imali smo i vandrednu sjednicu Nastavničkog vijeća, te su sve kolege upoznate o nemilom događaju. Jutros sam predsjednika Aktiva direktora srednjih škola upoznala o saznanjima našeg đaka da se radi o grupi srednjoškolaca", rekla je Opačićeva za "Nezavisne novine".

Dodala je da su preduzeli i niz drugih mjera, te sa roditeljima obavili razgovor, a da su na snazi pojačane mjere i dežurstva nastavnika.

"Dobili smo informaciju da je to bila sačekuša", rekla je Opačićeva.