"Terorista iz Zimzograda" tuži Republiku Srpski i traži 50.000 KM odštete

Milan Macura (37), koji je prije tri godine oslobođen optužbi za terorizam, tražiće odštetu u visini od 50.000 KM.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Okruži sud je Macuru, prvu osobu koja je bila optužena za terorizam u Republici Srpskoj, u novembru prošle godine pravosnažno oslobodio nakon šestogodišnjeg krivičnog postupka.

Njegov advokat Dragan Stupar potvrdio je za portal Gerila da će Macura tužiti Republiku Srpsku za 50.000 maraka.

Stupar je objasnio da se navedeni iznos odnosi na nematerijalnu štetu, gubitak zarade, jer je Macura ostao bez posla, te zbog optužnice i postupka koji je trajao šest godina, ali i na druge stavke.

"Milan je ostao bez posla i u ovom periodu u kojem je cijeli postupak predugo trajao, nije mogao naći posao. Zbog svega mu je narušeno i zdravlje. Samo troškovi zastupanja na sudu u kojem je održan veliki broj ročišta iznosi 30.000 maraka", dodao je Stupar.

Optužnicu protiv Macure je podiglo Posebno odjeljenje za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala RS jer je 8. decembra 2016. godine sa svog profila na Instagramu "uputio prijetnju terorističkim napadom" sa 150 kilograma eksplozivau centru Banjaluke u vrijeme održavanja manifestacije "Zimzograd".

Zimzograd 2016. godine

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

U spornoj poruci iz 2016. godine, Macura je napisao:

"Volio bih da se ova moja molba shvati jako ozbiljno. Cijenim da bi sve dobrotvorne organizacije na ovim prostorima koje se bave uvozom C4 eksploziva, nafte, bombi, minobacača, kalašnjikova itd. a i nije da ih nema, imali korist od sljedećeg. Odgovorno tvrdim da sam prvoklasan materijal za samoubicu i voljan sam da to pokažem na primjeru Zimzograda. Bez problema mogu natovariti na sebe 150 kilograma C4, bez da iko posumnja, a kada postignem potrebno ubrzanje, niko me ne zaustavlja. Vjerujem da sa tom količinom mogu obuhvatiti prečnik Brko - Royal Plaza, umro sam presretan. A zašto to radim?! Riječima pjesnika: moja žrtva u odnosu na dobrobit naroda. Zahvaljivaćete mi se za cca 20 godina. Oslobodiću vas pogani, smrdljivih kobasica, razrijeđenog piva, vina i rakija. Primitivizma bl. gazda, droljetina i svih ostalih piz…. Po meni će se zvati škole, ustanove, javna dobra. Djeci ćete davati moja imena i terati ih da dižu sirov čelik. O meni će se učiti, pričati bajke".