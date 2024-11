Peticija Dobojlija da se uvede pronatalitetna politika: Grad ne daje ništa za novorođenčad

Potpisi će se prikupljati do 11 decembra.

U Doboju je pokrenuta građanska inicijativa za uvođenje mjera pronatalitetne politike, koje u ovom gradu nema godinama.

Više od deceniju u Doboju ne postoje mjere koje bi podsticale rađanje u ovom gradu i pružile podršku roditeljima u odgajanju svoje djece.

To je veoma loša slika ove lokalne zajednice, smatraju građani. Da bi se ova loša praksa prekinula, pokrenuta je građanska inicijativa kojom se zahtijeva uvođenje jednokratne novčane podrške u iznosu od 300 KM za svako novorođenče u 2025. godini u Doboju.

"Činjenica da se u Doboju rađa sve manje beba, unazad 10 godina taj broj je opao za gotovo 30 odsto. To je jasan problem, kada na to dodamo da mladi odlaze iz Doboja i tamo zasnivaju svoje porodice. Sve manje đaka prvaka upisuju osnovne škole, mnoge područne škole su pred gašenjem, to je jasan alarm, tako da ovo je prvi i najmanji korak. Ovih 300 KM je minimum, ali svakako jedan prvi mali korak ka dugoročnom cilju, a to je zadržimo mlade u ovom gradu, u ovoj državi", kaže Marko Tomić, predsjednik Inicijativnog odbora.

"Kada prikupimo preko 1000 potpisa oni su primorani da to stave na Dnevni red sjednice, kao što je to bio slučaj sa stipendijama za koje smo se izborili i kao što je bila i ta inicijativa uspješna, nadamo se da će biti i ova, da li kroz redovnu proceduru ili na ovaj način kroz pritisak građana peticijom, inicijativom", navodi Stefan Gavrić, član Inicijativnog odbora.

Cilj inicijative je da porodice dobiju finansijsku podršku, da se stvori podsticajno okruženje za povećanje broja novorođenčadi i pokaže da je briga o porodici najvažnija vrijednost.

