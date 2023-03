Samoubistvo mladića u Laktašima "inicijalna kapisla": Drakonske KAZNE za SNIMANJE i ISMIJAVANJE na mrežama

Samoubistvo Mladena Dulića (22) iz Laktaša u oktobru prošle godine bilo je incijalna kapisla za pojedine izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS, kojim je propisano novo krivično djelo - neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.

Vlada RS utvrdila je na jučerašnjoj sjednici Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS u kojem je ovo djelo jedno od novina, a u obrazloženju je navedeno da je upravo tragična smrt mladića ukazala na potrebu pooštravanja kazni.

Dulić je počinio samoubistvo krajem oktobra 2022. godine nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem ga radnici na jednoj benzinskoj pumpi ismijavaju tokom prijave za posao.

"Кako bi se zaštitilo ljudsko dostojanstvo, čast i ugled garantovani Ustavom Republike Srpske, propisuju se krivična djela protiv časti i ugleda. Kao razlog donošenja navodi se i tragičan događaj samoubistva mladića zbog objavljivanja snimka i ismijavanja na društvenim mrežama, koji se dogodio u oktobru 2022. godine, zbog čega se utvrdila potreba za propisivanjem novog krivičnog djela neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka sa kvalifikovanim oblikom ukoliko dođe do smrtne posljedice", stoji u obrazloženju Vlade RS.

U članu zakona koji propisuje krivično djelo "Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka" se precizira:

"Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu, ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine".

Ako je djelo učinjeno prema članu porodice ili porodične zajednice ili prema nekom drugom licu u namjeri nanošenja štete ugledu, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

"Ako je usljed djela teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina", stoji u nacrtu zakona.

Policijska stanica Laktaši je 9. novembra 2022. godine Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka dostavila izvještaj protiv Veljka T. i Dražena K. radnika na pomenutoj benzinskoj pumpi gdje se Dulić prijavljivao za posao, a koji se sumnjiče za krivično djelo neovlašteno fotografisanje.

Kako Mondo saznaje, ovaj predmet se još uvijek nalazi u radu kod postupajućeg tužioca.

