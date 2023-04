Sijevale palice na nastupu Bobana Rajovića: Obezbjeđenje tuklo goste u diskoteci, upali I SPECIJALCI (VIDEO)

Jeziva tuča izbila je na nastupu Bobana Rajovića.

U popularnoj diskoteci na području Hercegovine, desio se obračun obezbjeđenja sa gostima, nakon čega je intervenisala i policija, prenosi Avaz. U diskoteci "No limit", nastupao je pjevač Boban Rajović, 9. aprila ove godine, a cijeli incident je snimljen kamerom.

Kako se navodi u opisu snimka, pripadnici obezbjeđenja su palicama tukli goste, a poslije toga su u klub upali i specijalci, piše jabuka.tv. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, bilo je povrijeđenih, ali uzrok incidenta nije poznat.

Oglasili su se i iz Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ. "Patrola policije je dobila dojavu da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, ispred ugostiteljskog objekta “No Limit”. Izlaskom na lice mesta je utvrđeno, da je unutar objekta, član obezbjeđenja D.B. rođen (1984.) iz Mostara, fizički napao i nanio povrede, A.M (1998) iz Imotskog, M.M. (1995) iz Imotskog i I.T. (2000) iz Imotskog", stoji u saopštenju MUP-a HNŽ.

Pogledajte snimak:

Zaštitari palicama pretukli goste diskoteke "No limit"pic.twitter.com/w4p49eLosM — Doznajemo (@Doznajemo)April 10, 2023

