"Došao je sa bombama u kancelariju punu ljudi": Direktor spriječio tragediju i opisao situaicju u šumskom gazdinstvu

Direktor Šumskog gazdinstva Milići Zoran Kipić, koji je prisebnošću uspio da ubijedi sugrađanina M.V. da ne aktivira dvije bombe, ispričao je Srni kako se sve odigralo, ali na sreću, dobro završilo.

Izvor: SRNA/Dragana Perić

Kipić je rekao da čovjeka, koji je juče u Šumsko gazdinstvo došao sa bombama, poznaje od svog rođenja kao dobrog, plemenitog i uvijek nasmijanog.

"To što se juče dogodilo naravno da nisam očekivao - čovjek je sa dvije ručne bombe ušao u kancelariju gdje je bilo nas 10-11, ne znam tačno. Bio je rastrojen, ljut, van sebe, prosto ga nisam prepoznao. Lupao je bombama od sto, ljudi su uplašeni krenuli prema vratima, a ostali smo tri radnika i ja. Razumijem i njih koji su ostali, razumijem i one koji su se uplašili", rekao je Kipić.

On je ispričao da im je M.V. prijetio, da su mu ruke drhtale, a prst bio na osiguraču, ali da ga je on pozdravio, ponudio mu da sjedne, stao na njegovu stranu i uzeo papire koje je donio.

Kipić je pojasnio da je, konkretno, razlog ljutnje M.V. bio što određena lica sijeku, kao njegovu šumu, za koju se uvidom u papire vidi da nije tako.

"Imovina je na drugim licima, a on traži pravo svojine. To je pokazao i uvid u posjedovne listove, skicu, `ZK` izvadak - u papirima nigdje ne stoji ni njegovo ime, ni njegovog oca, niti stoji uopšte njegovo prezime. Tu gdje on traži pravo svojine uopšte nema njegovog prezimena", rekao je Kipić.

On je rekao da je, ako se utvrdi da postoji neka odgovornost na Šumskom gazdinstvu "Milići", spreman da za sve propuste odgovara i sarađuje, te naglasio da imovinsko-pravne odnose utvrđuje Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP).

Kipić je naveo da je objasnio sve M.V. i rekao mu da će ići zajedno u šumu i da prijave policiji, budući da, ako je ta šuma privatna - prijavljuje se policiji, nakon čega ga je M.V. poslušao, vratio bombe u kesu koju mu je on držao i pružio je ka njemu, ali on nije želio da je uzme, nego ga je zagrlio kao komšiju i sproveo kroz firmu i parking.

"U međuvremenu je stigla policija koje se on, vjerovatno, malo i uplašio, pa je opet posegao za bombom. Policija je profesionalno odreagovala, hvala im što su postupili onako, što nisu upotrijebili silu", naveo je Kipić i ispričao da je policija otišla sa M.V, koji je krenuo preko naselja Goločevina u pravcu porodične kuće, napominjući da ne zna dalji tok događaja jer nije prisustvovao.

Kipić je još jednom zamolio organe policije da ne zamjere M.V. jer ga, kako kaže, ni on kao direktor neće teretiti.

Lice iz Milića čiji su inicijali M.V. uhapšeno je juče jer je u prostorijama Šumskog gazdinstva u toj opštini prijetilo bombom, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Navedeno je i da je lice M.V, nakon pregleda u milićkom Domu zdravlja, upućeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

SRNA