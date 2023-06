Optuženi Dalibor Mandić nije se izvinio roditeljima ubijenog mladića, majka žrtve zatražila doživotni zatvor

"Ne postoji ta kazna koju bih ja želio! Na koju god kaznu ga osudite, nadam se da će umrijeti u gorim mukama nego moj sin i molim se Bogu za to!", rekao je danas u Okružnom sudu u Banjaluci Tomo Bogdanović, otac Ariela Bogdanovića koji je 2. decembra ubijen u Banjaluci.

Izvor: Brankica Spasenić, MONDO

On je saslušan kao svjedok tužilaštva na početku suđenja Daliboru Mandiću, optuženom za teško ubistvo. Iskaz je dala i Arielova majka Dijana Bogdanović, inače direktorica Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović" u Banjaluci. Ona je zatražila kaznu doživotnog zatvora za optuženog.

Ona je govorila o ličnosti ubijenog Bogdanovića. Objasnila je da je radio u IT sektoru za jednu britansku firmu, te da je bio zadovoljan radnim okruženjem.

"Učen je da je pravi posao onaj na koji ide s radošću. Tako je i bilo. Ariel je bio filantrop i nije imao probleme sa bilo kim na poslu. Mnogo je razgovarao sa mnom i pominjao je da na poslu postoji neki "čudak" i da su njih troje iz HR-a (ljudski resorsi) tražili da se ta osoba odvoji od njih", ispričala je Bogdanović.

Ona kaže da joj je Ariel pričao da taj "čudak", tokom posla, zna da stane iza njih i bez riječi im bulji u monitore. Tvrdi da im je stvarao nelagodu, ali da su ipak pokušavali da se druže s njim.

"Pozivali su ga na kafe i slično, ali je ovaj to odbijao", ispričala je Bogdanović.

Ispričala je da se kritične noći porukama čula sa Arielom, čekajući ga kod kuće s kafom.

Navela je da obično u 19.15 časova završava s poslom i ide direktno kući.

"Taj dan sam u školi imala pregled i dobili smo odličnu ocjenu, što smo proslavljali. I Ariel se interesovao kako je prošao pregled, pa smo se čuli. Kad je pošao kući rekao je da pristavim kafu, pa sam je skuvala i čekala njegov dolazak", ispričala je.

Ona kaže da je vrijeme prolazilo, ali da Ariel nije dolazio, što je za nju bilo neubičajeno, jer se uvijek javljao ako bi kasnio.

U 19.45 časova poslala mu je poruku: "Šta bi s tobom?".

"To veče je Srbija igrala utakmicu na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, pa sam pomislila da se zbog toga zadržao. Međutim prijateljica, koja radi kao organizator na RTRS-u me je zvala i pitala da li znam gdje je Ariel? To mi je bilo čudno. Došao je i njegov drug i znala sam da nešto nije u redu", prisjetila se svjedokinja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Dodaje da su portali nezvanično počeli objavljivati da se nešto desilo Arielu B., a pred zgradom su se počeli skupljati njegovi prijatelji. Potom su na adresu došli policajci i saopštili da joj je sin ubijen.

Upitana da li traži kažnjavanje optuženog rekla je da kazna treba biti doživotni zatvor.

"To je zločin iz mržnje. Časni sude vi ste nam jedina nada i iz ove sudnice želim da pošaljem dvije poruke. Prva je za druge monstrume koji vrebaju naše zdrave i pametne momke i djevojke je da neće proći nekažnjeno i da se i zbog te kazne dobro razmisle prije nego što učine tako nešto. Druga poruka je za sve mlade da budu oprezni. Da dobro paze sa kim rade i sa kim se druže i ko im to stoji iza leđa", rekla je Bogdanović.

Optuženi Mandić nije iskoristio priliku da se izvini roditeljima ubijenog Ariela, niti da iskaže žaljenje i kajanje. Kada je dobio riječ, nije im se obratio, ali je sudskom vijeću želio da prigovori na navode da je "stajao iza nekoga".

U ovoj fazi postupka to mu nije dozvoljeno.

U Okružnom sudu Banjaluka danas su ispitana i četiri vještaka. Neuropsihijatar Mirko Nikolić i klinički psiholog Tatjana Dragišić ustanovili su da kod Mandića nema tragova psihičkih oboljenja, te da je sposoban da prati suđenje.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Dragišić je ocijenila da je Mandić depresivno i opsesivno opsjednut nekom idejom, da je zatvorena osoba, ali i da je sumnjičav, ljubomoran i osoba koja je sklona vjerovanju da neko protiv njega kuje zavjere.

Nikolić smatra da Mandić ima smanjenu sposobnost da shvati značaj svog djela, ali ne bitno. Naveo je i da je emotivno nezreo sa izraženom ljubomorom na Ariela Bogdanovića i da ga je doživljavao kao nerješivu prijetnju za svoj život.

Nikolić je rekao da se ubistvo može pripisati zločinu iz strasti.

Naglasio je i da Mandić tokom razgovora izražavao kajanje za zločin, ali tek na podsticaj vještaka.

Biolog Božana Ilić vještačila je crvenu jaknu i sivi duks koji je policija pronašla tokom istrage, ali potpun Mandićev DNK na njima nije pronašla. Na duksu je, na crvenoj mrlji nalik krvi, otkriven nekompletan miješani DNK uzorak koji se većim dijelom poklopio sa Mandićevim DNK, ali nedovoljno dobrim kako bi potvrdila da je to isključivo DNK optuženog. Nije ni isključila mogućnost da trag potiče od Mandića.

Specijalista sudske medicine dr Željko Karan kaže da je obdukcijom utvrđeno da je Ariel devet puta uboden nožem. Jednu ranu je imao na leđima, odnosno ramenu, dok je ostalih osam bilo s prednje strane tijela i to po bradi, vratu i grudnom košu. On kaže da je uzrok smrti masivno unutrašnje i spoljašnje krvarenje, te da je smrtonosan bio ubod u pluća.