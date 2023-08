U srijedu će biti proglašen Dan žalosti u BiH

Ministri u Savjetu ministara iz Republike Srpske podržaće danas prijedlog odluke o proglašenju 16. avgusta Danom žalosti u BiH zbog trostrukog ubistva u Gradačcu, rekao ej Srni ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić.

"Podržaćemo proglašenje Dana žalosti u BiH. Riječ je o tragičnom događaju koji je pogodio ne samo Gradačac i BiH nego i cijeli region, pa i šire, tako da ne vidim ništa sporno u tome da Dan žalosti bude proglašen i na nivou BiH", rekao je Nešić, prenosi Srna.

On je naveo da se u nekim medijima postavlja pitanje zašto Dan žalosti nije proglašen prije, Nešić je rekao d bi on, da je sjednica Svajeta ministara o ovoj temi bila zakazana i ranije, imao isti stav i podržao prijedlo, dodajući da su to tehnička pitanja, a ne da neko ne želi da proglasi Dan žalosti u BiH.

"Riječ je o gnusnom višestrukom ubistvu, koje je potreslo cijelo društvo u BiH, ali i region i Evropu. Zbog toga, svi mi zajedno moramo imati jedinstveni stav prema ovako strašnim događajima", poručio je Nešić.

Savjet ministara trebalo bi da na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici razmotri prijedlog odluke o proglašenju 16. avgusta Danom žalosti u BiH zbog trostrukog ubistva u Gradačcu.

Nermin Sulejmanović iz Gradačca je u petak, 11. avgusta, iz pištolja ubio bivšu suprugu u prisustvu kćerke i to uživo prenosio na društvenoj mreži "Instagram".

On je potom na različitim lokacijama u Gradačcu ubio oca i sina, te ranio policajca, muškarca i ženu. Sulejmanović je nakon toga izvršio samoubistvo.

U Gradačcu je proglašena trodnevna žalost.

