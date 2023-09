13 godina bez odgovora: Ko je zapalio sobu s dokazima u banjalučkom sudu

Ni gotovo 13 godina otkako je zapaljena soba za čuvanje dokaza Osnovnog suda u Banjaluci, istražioci ne uspijevaju utvrditi ko stoji iza ovog napada koji, kako tada, tako i danas, ima svoju težinu.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Jer, postavlja se opravdano pitanje - ako pravosuđe ne može zaštititi sebe, šta onda od njega mogu očekivati "obični" građani.

Tog 4. novembra sada već davne 2010. godine, kada se sve izdešavalo, čekao se trenutak da nadležni, konačno, saopšte ima li napretka u istrazi. Prolazili su dani, mjeseci. I prošlo je 13 godina.

Ovaj slučaj je skoro i zaboravljen, iako, prema riječima stručnjaka, nikako ne bi smio biti, jer je riječ o napadu na važnu instituciju, pišu Nezavisne.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uvjeravaju da se ovaj predmet nalazi u radu i u fazi je istrage zbog krivičnog djela paljevina.

Kako tvrde, ovo tužilaštvo je do sada sprovelo brojne istražne radnje, ali izvršilac, odnosno izvršioci ovog krivičnog djela još nisu otkriveni.

"Postupajući tužilac je naložio policijskim službenicima PU Banjaluka da i dalje preduzimaju sve neophodne radnje i mjere u cilju otkrivanja izvršioca i rasvjetljavanja krivičnog djela", rekli su iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Stručnjak za bezbjednost Radislav Jovičić ističe da, kada dođe do narušavanja bezbjednosti bilo kojeg objekta institucije koja se bavi borbom protiv kriminala i korupcije, na način na koji je to učinjeno prema Osnovnom sudu u Banjaluci, to poprima i veliku pažnju javnosti.

"Trebalo bi, naravno, posvetiti dodatnu pažnju da se rasvijetli takvo krivično djelo, upravo da se ne bi ostavljao prostor za razne manipulacije ili priče, u smislu da neko stoji iza toga i da se zataškavaju neka krivična djela uništavanjem dokaza", rekao je Jovičić.

Zbog toga, ponovio je, takvi predmeti moraju biti prioritet, zbog "izbjegavanja mogućnosti da neko komentariše da postoje neke zle namjere u neotkrivanju takvog slučaja".

"Što više godina ne rješavate takav predmet, gdje se radi o takvoj instituciji, ostavljate sve veći prostor za sumnju", rekao je Jovičić.

Prema ranijim medijskim tvrdnjama, veliki dio dokaza iz više stotina krivičnih postupaka koji se vode pred banjalučkim Osnovnim sudom uništen je u ovom požaru. U prostoriji su bili, između ostalog, zaplijenjeno oružje, droga, bijela tehnika i drugi predmeti iz krivičnih i drugih postupaka.

Postupajuća tužiteljka je tada potvrdila da je prostorija većim dijelom uništena u požaru, kao i dokazi koji su čuvani u njoj.

Udruženje sudija Republike Srpske tada je ocijenilo da je podmetanje požara u prostorijama banjalučkog Osnovnog suda teroristički akt usmjeren na rušenje sudske vlasti i zatražilo odlučne mjere u otkrivanju i hapšenju počinilaca.

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH saopštio je tada da napad na Osnovni sud u Banjaluci predstavlja napad na sudsku vlast.

(MONDO)