Nezdrav vazduh u Sarajevu: Apel stanovništvu da ne izlaze bez prijeke potrebe

U Sarajevu je vazduh nezdrav i apeluje se da građani izbjegavaju boravak napolju, navedeno je na stranici "Zrak.ekoakcija".

Izvor: YouTube/Screenshot

Mjerenje u 18 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 170.

Iz službe kantonalne Vlade saopšteno je da su na svim mjernim lokalitetima u Kantonu Sarajevo i danas evidentirane visoke vrijednosti zagađujućih PM 10 čestica.

"Zbog promjenjivih vremenskih prilika, koncentracije ovog polutanta u vazduhu osciliraju, dok vrijednosti ostalih praćenih polutanata nisu povećane", navodi se u saopštenju.

Iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju izbjegavanje boravka na otvorenom osobama sa hroničnim plućnim i srčanim oboljenjima, kao i onima sklonim težim alergijskim reakcijama, starijoj populaciji, hroničnim stabilnim bolesnicima, trudnicama, te mlađoj djeci.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

(Srna)