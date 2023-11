Vlasnik kompanije Nešković izgubio na sudu: Dužan da plati više od 16.000 maraka

Osnovni sud u Bijeljini donio je dvije nepravosnažne presude, utvrđujući da je Dragan Nešković, vlasnik bijeljinske kompanije "Nešković", uznemiravao radnika Nebojšu Čvrgića.

Izvor: Facebook

Zbog toga je ova firma Čvrgiću dužna da isplati 5.000 KM i kamate, nadoknadi troškove oba postupka u ukupnom iznosu od 1.960 KM, ali ga i vrati na posao, te mu isplati izgubljenu zaradu od 9.225 KM, a što je ukupno više od 16.000 KM.

U pitanju su dvije građanske parnice koje su, prvostepenom odlukom, dobili Čvrgić i njegov advokat Vladimir Dragičević iz Banjaluke, s tim što se Neškoviću trenutno sudi i po Krivičnom zakoniku Republike Srpske, a po optužnici Tužilaštva u kojoj se navodi da je biznismen na radu zlostavljao svog radnika.

U prvoj presudi navedeno je da se usvaja Čvrgićev tužbeni zahtjev, te se utvrđuje da je on pretrpio uznemiravanje na radu kod poslodavca "Nešković" i to od Dragana Neškovića, osnivača i vlasnika, na način da je Nešković 13. avgusta prošle godine u prostorijama benzinske pumpe ovog radnika verbalno napao, vrijeđao, obraćao mu se uz vikui na Čvrgića bacio stakleni predmet.

"Obavezuje se tuženi da tužiocu isplati naknadu nematerijalne štete po osnovu pretrpljenog uznemiravanja na radu, od 5.000 KM, sa zakonskom zateznom kamatom", navedeno je, uz ostalo, u prvoj presudi.

U tužbi je, podsjetimo, Čvrgić naveo da je kod tuženog stupio na rad bez zaključenog ugovora o radu 8. avgusta 2022. godine na benzinskoj pumpi, u Ulici sremska u Bijeljini, te uz detaljan opis naveo šta se dešavalo 13. avgusta 2022, kada ga je poslodavac, kako navodi, gađao staklenom flašom ili pepeljarom, te ga otjerao kući.

U drugoj presudi Osnovni sud u Bijeljini utvrđuje da postoji radni odnos na neodređeno vrijeme između Čvrgića i kompanije "Nešković" od 9. avgusta 2022. kao dana stupanja radnika na rad, te se obavezuje tuženi da Čvrgića vrati na posao, ali mu i isplati sve što bi radnik zaradio.

Riječ je o ukupnom iznosu od 9.225 KM, plus kamate, za period do 31. oktobra ove godine, plus 700 maraka za svaki sljedeći mjesec do povratka radnika na posao. Kompanija "Nešković" je dužna i da radniku uplati doprinose za taj period.

Čvrgićev advokat Vladimir Dragičević kaže da su zadovoljni presudama prvostepenog suda.

"Posebno naglašavam da se radi o nepravosnažnim presudama, te da će vjerovatno biti izjavljene žalbe. Zbog toga, u ovoj fazi postupka nemam daljih komentara. Očekujem da ove presude svakako budu potvrđene od strane drugostepenog suda, nakon čega ću moći dati detaljnije obrazloženje cjelokupne situacije", rekao je Dragičević u izjavi za "Nezavisne novine".

Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je u oktobru optužnicu protiv Neškovića, koja ga tereti da je na radu zlostavljao Čvrgića. Nešković se nakon toga izjasnio da nije kriv.

Podsjetimo, kako nam je ranije potvrđeno iz Inspektorata, Republička inspekcija rada izvršila je u septembru prošle godine kontrolu kod poslodavca "Nešković" d.o.o Bijeljina radi utvrđivanja radno-pravnog statusa radnika Nebojše Čvrgića.

"Kontrolom je utvrđeno da poslodavac sa imenovanim radnikom nije zaključio ugovor o radu, niti ga je prijavio u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao i da ne vodi uredno evidenciju o dnevnoj prisutnosti radnika na radu. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektor je izrekao novčanu kaznu pravnom licu u iznosu od 7.000 KM i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 700 KM", rečeno je ranije iz Inspektorata Srpske za "Nezavisne novine".

(Nezavisne novine/MONDO)