Radnik gađan čašom i natjeran da se skine: Šta o spornom snimku kažu vlasnik “Nešković” pumpi, radnik i policija (VIDEO)

Na Fejsbuk stranici "Crna lista poslodavaca Republike Srpske" objavljen je video snimak na kojem se vidi napad na radnika na benzinskoj pumpi “Nešković” u Bijeljini, na kojem ga muškarac prvo gađa čašom, a potom na izlazu tjera da skine radnu majicu.

U objavi je navedeno je da se radi o napadu vlasnika lanca “Nešković” bezinskih pumpi Dragana Neškovića na jednog radnika, pa smo zatražili više informacija o spornom slučaju.

Administrator stranice "Crna lista poslodavaca Republike Srpske" Dražan Pejaković koji je prvi objavio video, za Mondo je ispričao da je snimak nastao proteklog vikenda u objektu "Neškovića" u Bijeljini, a da je napadnut radnik N.Č. koji je tu radio svega sedam dana i to neprijavljen.

U dogovoru sa oštećenim, već je zatražena pravna pomoć, te planiraju da nesavjesnog poslodavca tuže pred nadležnim sudom za krivično djelo i za mobing.

"Radnik je došao tu da radi kao zamjena kolegici. Problem je nastao oko pištolja za točenje goriva koji su bili u kvaru, zatim su popravljani, ali se ispostavilo da i dalje ne funkcionišu kako treba, što je oštećeni radnik došao da prijavi poslodavcu koji je u lokalu sjedio sa šefom poslovnica. Kada mu je saopštio da pištolj ponovo ne radi i okrenuo se da izađe, Dragan Nešković mu je povikao ‘stani!’ i opsovao mu majku, a zatim ga gađao čašom i dio stakla ga je pogodio u nogu. Zatim je krenuo za njim i na izlazu mu rekao ‘skidaj tu majicu’, što je on i učinio”, kazao je Pejaković.

On je u razgovoru za naš portal naveo da je, u dogovoru sa oštećenim, našao advokata iz Banjaluke koji je spreman da pro bono zastupa ovaj slučaj pred nadležnim sudom.

U Policijskoj upravi Bijelina su naveli za Mondo da im nije prijavljen ovaj slučaj, a nezvanično saznajemo da se policija tek jutros, preko društvenih mreža, upoznala sa sadržajem snimka.

Zatražili smo informacije o okolnostima, autentičnosti i sadržajem snimka i iz kompanije "Nešković", međutim, odgovore nismo dobili.

Kada i ako nam ih dostave, Mondo će objaviti njihovu verziju ovog događaja.

Dragan Nešković je u kratkom telefonskom razgovoru za portal Bijeljina.com izjavio da na snimku "nije on".

"Ja ne znam ko je to. Kako su to mogli staviti, kad nisam ja to? Jutros sam i sa radnicima mojim prič'o, neko je od radnika, ne znam ko, stavio mene, a nisam ja", kazao je Nešković za portal Bijeljina.com.

