Svjedok detaljno o mitu koji je tražio bivši direktor ŠG "Borja": "Nasmijao se na potvrdu da je novac označen"

Direktor teslićkog preduzeća "Elgrad" Đorđe Gajić, detaljno je danas svjedočio o mitu koji mu je tražio bivši direktor Šumskog gazdinstva (ŠG) “Borja” Teslić Nenad Dušanić (65).

Dušanić je optužen za primanje mita, a tereti se da je od ovog svjedoka, za posao vrijedan oko 6.400 KM, tražio 5.000 KM pa onda još toliko novca.

Gajić je u banjalučkom Okružnom sudu potvrdio da je optuženom dao kovertu sa 5.000 КM i da ga je on tada pitao jesu li obilježene, a kada mu je odgovorio da jesu, samo se nasmijao.

Gajić je pojasnio da je sa "Šumama Srpske" imao ugovor za održavanje šumskih kamionskih puteva u ŠG "Borja" vrijedan oko 6.400 КM.

"Sastali smo se u njegovoj kancelariji i Dušanić mi je na papiru predočio spisak radova koje je "Elgrad" izveo. Bila je tu stavka 5.000 КM i samo je pisalo "Elgrad". Кada sam pitao šta je to, gdje su ti radovi, on je rekao "To ćeš meni donijeti", ispričao je Gajić.

Naveo je i da ga je optuženi zvao putem telefona i tražio da donese pare.

"Lomio sam se šta da uradim jer nisam takav čovjek", kazao je Gajić i potvrdio da je sve prijavio policiji i postao informant.

Dao je svojih 5.000 КM koje su bile obilježene, a imao je opremu za snimanje koju mu je dala policija.

"Dao sam kovertu, on je uzeo i pitao- "Je li novac označen". Rekao sam da jeste, a on se samo nasmijao. Prije nego što sam dao taj novac, tražio je da obezbjedim 5.000 КM za rafting zaposlenih u ŠG", ispričao je svjedok.

On je na pitanje odbrane potvrdio da nije lično i direktno slučaj prijavio policiji već da je sastanak sa policijskim službenicima dogovorio Radislav Đurić. Gajić je potvrdio tezu odbrane, da je Đurić bio zainteresovan za smjenu i krivično gonjenje Dušanića, a koji je inače ranije bio član teslićkog SNSD-a.

