Policija o presretanju djece u Banjaluci: Identifikovani vozači, nema indicija o krivičnom djelu

U dojavama o presretanju djece na području Banjakuke za sada nema indicija da se radi o elementima krivičnog djela, saopštila je danas banjalučka policija.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Predstavnici PU Banjaluka održali su danas vanrednu konferenciju za novinare povodom slučajeva koji su prijavljeni u Banjaluci da su djecu presretala vozila iz kojih su im nepoznati muškarci nudili prevoz, užinu i slično.

Dojave su bile na području Obilićeva, Česme i Lazareva. Identifikovana su vozila i vozači.

"Policijska uprava zaprimila je više prijava, različita su vozila u opisu, navodno se nudi novac, sendviči, prevoz. Pristupili smo ozbiljno i predano. Svaka se prijava detaljno provjerava. Sada nema indikacija da se radi o bilo kakvom krivičnom djelu", izjavio je danas Siniša Kojdić, načelnik Odjeljenja za opšti kriminalitet u PU Banjaluka.

Kojdić je govoreći o jučešnjom slučaju u naselju Česma, koji se desio oko 13 sati, naveo da je dijete pretrčavalo ulicu mimo pješačkog prelaza, kada je vozač nešto dobacio iz automobila što je kod djeteta izazvalo strah.

"Identifikovali smo dva vozila i vozača. U jednom slučaju se ispostavilo da je dijete pretrčavalo ulicu, pa je vozač gestukulirao i vikao iz vozila, što je kod djeteta izazvalo strah. Prva informacija je bila o bijelom golfu sa zatamnjenim staklima. Identifikovali smo vlasnika vozila i vozača. Radilo se o ženi koja poznaje djevojčicu i njene roditelje. Ona je otvorila prozor i obratila joj se", rekao je Кojdić.

On je pozvao građane da nastave da prijavljuju svaki sumnjivi slučaj, ali je apelovao da se ne diže panika tamo gdje joj nema mjesta.

Pojasnio je da je zaprimljeno više prijava o različitim vozilima, različitom bojom, vozačem...

"Obavili smo razgovor i sa dječakom iz Česme koji je doslovce rekao da je potrčao u tržni centar kako bi pobjegao, jer je vidio crni golf. U prijavi nije bio crn, već bijeli golf i tu je došlo do greške u komunikaciji. Djeca i građani su uznemireni i to je onda reakcije na to", istakao je Кojdić.

Vjeruje da je ova pojava dijelom refleksija na događaje iz Srbije.

"Raduje me činjenica da se takva dešavanja prijavljuju, jer je to znak da građani vjeruju policiji", kaže Кojdić.

Budući da se u javnosti pominjalo da su vozači djeci nudili novac i užinu, on kaže da policija nije utvrdila da je neko izgovorio te rečenice.

