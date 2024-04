U Banjaluci tokom vikenda 143 vozača kažnjena zbog vožnje u alkoholisanom stanju

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka testirali su proteklog vikenda 2.389 vozača na prisustvo alkohola u organizmu i zbog utvrđene nedozvoljene količine sankcionisali i iz saobraćaja isključili njih 143.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača 80 ih je sankcionisano zbog količine od 0,31 do 0,80 promila, 42 vozača zbog količine alkohola od 0,81 do 1,50 promila, a 14 vozača je uhapšeno i zadržano u službenim prostorijama do otrežnjenja zbog količine alkohola u organizmu iznad 1,5 promila.