DA LI ALKOHOL PRED SPAVANJE POMAŽE DA LAKŠE ZASPIMO? Doktorka otkriva: "Opušta, ali ne na duge staze"

Doktorka Nataša Dostanić iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti otkriva da li nam alkohol pred spavanje pomaže da lakše zaspimo.

Da li popijete koju čašu vina pred spavanje kako biste imali bolji i čvršći san? Najnovija istraživanja pokazuju da uzastopno konzumiranje alkohola prije spavanja utiče na dugoročno stanje sna... Javljaju se mnoge smetnje koje djeluju na kvalitet spavanja, a naučnici koji su sprovodili ove studije kažu da "kada pijete prije odlaska na spavanje, mijenjate svoj san". U istraživanju su učestvovali ispitanici koji su tri noći za redom konzumrali alkohol.

Doktorka Nataša Dostanić iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u "Teodora Drajzera" za Prva TV objasnila je da li čašica alkoholnog pića pred spavanje pomaže ili je u pitanju zabluda. Ona je istakla da alkohol ima anksiolitičke efekte i samim tim, ukoliko se on popije pred spavanje, on dovodi do opuštanja, reklaksacije i na taj način olakšava uspavljivanje.

"Međutim taj efekat je kratkoročan i on utuče na fazu dubokog spavanja. Važno je naglasiti da on negativno utiče na REM fazu spavanja, skraćuje je, a ona je jako važan za kvalitetan san koja donosi odmor. Alkohol ne samo da skraćuje REM fazu spavanja, već dovodi do čestih buđenja. To nepovoljno utiče na sutrašnji dan, utiče na produktivnost i na odnose sa ljudima", objašnjava doktorka.

Zašto je nekim osobama potrebno da popiju alkohol na kraju dana?

"Veliki je problem jer konzumiranje alkohola koje se ponavlja dovodi do pojave tolerancije, osoba počinje da pije sve više i više, i vremenom se efekti koje osoba želi - ne postižu. Važno je da prepoznamo kod sebe da li postoje neke druge vještine kojima možemo da pribjegnemo, a da nam donesu iste pozitivne efekte koje vidimo kod alkohola", istakla je dr Dostanić.

