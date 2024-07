PODIGAO 1,7 MILIONA KM DA KUPI HOTEL: Detalji pljačke u Sanskom Mostu

Policija još traga za nepoznatom osobom koja je počinila ovo djelo

Izvor: CBBIH

U naselju Zdena kod Sanskog Mosta, u noći s petka na subotu, desila se filmska pljačka.

Kako saznaje "Dnevni avaz", u toj pljački je otuđeno 1,7 miliona KM. Opljačkan je jedan građanin Sanskog Mosta, koji dugo godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a došao je u svoj grad na odmor.

Prema informacijama do kojih je "Avaz" došao opljačkana osoba je htjela da kupi jedan hotel, pa je digla novac za te svrhe. No, on je novac ostavio u kući i otišao na more, a kada se vratio, bio je šokiran, jer novca nije bilo. Na stanu su vidljivi tragovi provale, a sada se provjerava videonadzor.

Policija još traga za nepoznatom osobom koja je počinila ovo djelo.

Ovo nije prva velika pljačka ove godine s obzirom na to da je grupa iz Gruzije u banjalučkom naselju Lauš otuđila blizu dva miliona KM. Tada je deset državljana Gruzije organiziralo grupu, od kojih su trojica bili izvršioci, a sedmorica pomagači.

Oni su došli do kuće vlasnice mjenjačnice J.Š., uzeli torbe s novcem i pobjegli.

(AVAZ/MONDO)