Proglašeno vanredno stanje kod Gudronske jame: Očekuje se mjerenje kvaliteta vazduha, zemljišta i izvorišta vode

Štab za vanredne situacije opštine Modriča proglasio je danas vanredno stanje na dijelu opštine na lokalitetu gudronske jame koju je u srijedu zahvatio požar koji i dalje tinja.

Izvor: Milorad Lazendić, Srna

Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović rekao je da požar nije u potpunosti ugašen i da traju isparavanja iz gudronske jame i drenažnog kanala.

On je naveo da je angažovana licencirana stručna kuća koja treba da izvrši mjerenja kvalteta vazduha i zemljišta oko gudronske jame, na izvorištu vode za gradski vodovod, te vazduha u gradu u kome se osjeća neprijatan miris od isparavanja.

"Očekujem konačne rezultate mjerenja u ponedjeljak, 19. avgusta", rekao je Radulović i dodao da će nakon toga tražiti podršku rukovodstva Republike Srpske kako bi bio riješen problem gudronske jame, koji je, kako kaže, star više od 40 godina.

On je naveo da se zemljište, gdje je gudronska jama, katastarski vodi kao vlasništvo Republike Srpske i Rafineriji ulja Modriča, ali da je i na prostoru Modriče, te se mora zajedno krenuti u rješavanje ovog problema.

Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srni je ranije rečeno da Rafinerija ulja Modriča ima obavezu da sanira gudronsku jamu, koja se nalazi izvan kruga rafinerije, jer su ekološkom dozvolom, koja je izdata ovom preduzeću, naložene mjere koje podrazumijevaju održavanje područja oko gudronske jame prije sanacije, kao i samu sanaciju.

U Ministarstvu su napomenuli da postoji dinamički plan prema kojem je Rafinerija ulja dužna da to sanira do isteka roka važenja ekološke dozvole, a to je do 2025. godine.

"Ministarstvo će, kao i do sada, pružiti stručnu pomoć u okviru svojih nadležnosti, kako bi se gudronska jama u Modriči sanirala na ekološki prihvatljiv način", istakli su u Ministarstvu.