Pritvor za Dakića i Lučića: Prebačeni u zatvor, Nešić čeka otpust iz bolnice

Vršilac dužnosti direktora „Puteva RS“ Milan Dakić i direktor firme „Ledžend“ Mladen Lučić smješteni su u državnom zatvoru u Vojkovićima nakon što im je Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor, potvrdio je upravnik državnog zatvora u Vojkovićima Siniša Perković.

Izvor: Screenshot/BN TV

Naveo je i da je ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić, kojem je takođe određen jednomjesečni pritvor i dalje smješten na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

"Nešić je ostao u bolnici. I to je to. Mi ga čuvamo dolje. Kada doktori odluče da ga otpuste on će biti prebačen u državni zatvor", kazao je Perković.

(Glas Srpske)