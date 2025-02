Kuću sa djecom u Brčkom otkrila socijalna radnica: Pronašla djevojčicu (12) koja je pobjegla

Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog, rekao je danas novinarima da je stravični slučaj u Brčkom otkrila socijalna radnica koja je radeći na terenu pronašla djevojčicu (12) koja je pobjegla iz te kuće.

Izvor: Youtube/RTV HIT/Screenshot

On je dodao da je postojanje kuće u kojoj je pronađeno 31 skrivano dijete, krajnje stravično samo po sebi, a naročito ukoliko se potvrde sumnje u motiv koje Tužilaštvo i lokalna policija istražuju.

Milić je na konferenciji za novinare rekao da je za informaciju o pronalasku djece u jednom objektu saznao sinoć od radnika socijalne službe nakon čega je informisao Tužilaštvo koje je odmah i reagovalo.

"Policija i Tužilaštvo su se hitno uključili u istragu i djeca su odmah izmještena na drugu lokaciju gdje su i medicinski zbrinuta. Dalja istraga će pokazati šta je stvarana pozadina i motiv ovog slučaja", rekao je Milić novinarima.

Govoreći o policiji koja u vezi sa istragom pristupa vrlo ozbiljno i u javnost izlazi samo onda kada su informacije provjerene, Milić je objasnio da postoje konvencije koje štite prava djeteta i da policija u tom smislu mora biti krajnje oprezna.

"Ono što zabrinjava jeste to pitanje koliko je dugo to bilo u našem komšiluku, a da niko nije na to obratio pažnju", rekao je Milić.

On je zahvalio radnicima Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, Policiji i Tužilaštvu na pravovremenoj i profesionalnoj reakciji rekavši kako se nada da će istrajati na rješavanju ovog slučaja uz sva uvažavanja prava djeteta, prenosi RTV HIT.

(RTV HIT/MONDO)