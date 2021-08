Crveni meteoalarm: Temperatrura do 41 stepen, u nekim krajevima moguće i nepogode

Crveni meteoalarm danas je na snazi za područja Trebinja, Višegrada, Foče, Mostara, Sarajeva i Tuzle zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha.

Izvor: Shutterstock/Guenter Albers

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti veoma vruće sa temperaturom vazduha do 41 stepen Celzijusov, a popodne i uveče na krajnjem zapadu, sjeverozapadu i sjeveru biće uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu, a moguće su i lokalne nepogode.

Na području Trebinja, Višegrada i Foče danas se očekuje temperatura vazduha od 38 do 40 stepeni, u Mostaru do 41, Sarajevu do 39, a Tuzli do 38 stepeni Celzijusovih.

Za područje Tuzle na snazi je i žuti meteoalarm zbog mogućih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Na području Banjaluke, Prijedora, Livna i Bihaća na snazi je narandžasti meteoalarm zbog očekivanih ekstramno visokih temperatura.

U Banjaluci i Prijedoru očekuje se maksimalna temperatura vazduha od 35 do 38 stepeni Celzijusovih, a lokalno i stepen više, a na području Livna i Bihaća od 33 do 36 stepeni.

Crveni meteoalarm ukazuje na veoma opasno vrijeme i vremenske pojave koje mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti opasne po bezbjednost ljudi i životinja.

Narandžasto upozorenje znači da je vrijeme opasno - prognozirane su neuobičajene vremenske prilike, a šteta i ljudske žrtve su moguće.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH većina puteva jutros je prohodna, a vozačima se savjetuje da zbog velikih vrućina izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog pravca Kotor Varoš-Obodnik zbog izgradnje mini-hidroelektrane, te na putu Dobro Polje-Miljevina zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja u tunelima Čemerno /na pravcu Brod na Drini dva-Vrba/, Čeljigovići /na putu Lapišnica-LJubogošta/ i Stambolčić /na dionici Pale-Podgrab/, te na dionici regionalnog puta Tedin Han-entitetska granica /Križ/.

Režim saobraća izmijenjen je i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Vlasenici, na spoju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišča.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/ zbog radova u tunelu "Ugar", kao i na pravcu Rudanka-Doboj na spoju ovog magistralnog pravca i prilaznog puta prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar".

Povremene obustave saobraćaja u periodu od 7.00 do 17.00 časova biće na snazi na dionici regionalnog puta Jezero-Šipovo zbog radova na rekonstrukciji puta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje automobili saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Povremene polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktivne su na dionici magistralnog puta M-I 111 na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. sarajevske brigade

- Krupac /Ulica ravnogorska/ u vremenu od 8.15 do 15.00 časova.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na dionici regionalnog puta Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona na pravcu Kozarac-Mrakovica odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke saobraćaj se zbog aktiviranja klizišta odvija oteženo, jednom saobraćajnom trakom, a na regionalnoj dionici Stari Majdan-Lamovita dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izvođenja radova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se do 9. avgusta na pravcu entitetska granica Stanić Rijeka-Doboj-Derventa-granični prelaz Brod, entitetska granica Caparde-granični prelaz Karakaj od 2. do 14. avgusta, entitetska granica Banj Brdo-granični prelaz Rača od 4. do 13. avgusta, entitetska granica Ledenice-Crkvina-granični prelaz Šamac od 5. do 10. avgusta.

U Federaciji BiH u toku su radovi u tunelu Crnaja na pravcu Konjic-Jablanica zbog čega se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova saobraćaj odvija jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, kao i u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija na dionici Simin Han-Caparde, gdje se saobraćaj od 22.00 do 6.00 časova obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća na dionicama Srebrenik-Orašje /Ćehaje/ i Hutovo-Stolac /Cerovica/.

Pojačan je promet vozila pri izlasku iz BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gorica, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Hum, na prelazima Brod, Rača i Šepak na ulasku u zemlju, a u oba smjera na prelazima Gradiška, Gradina i Zupci.