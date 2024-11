Pljuvao NATO, stao uz Rusiju, a sada uzdrmao političku scenu! Malo poznati političar prvi kandidat za predsjednika

Kalin Đorđesku uzdrmao političku scenu Rumunije.

Izvor: GIFF JOHNSON / AFP / Profimedia

Malo poznati krajnje desničarski populista Kalin Đorđesku, koji se kandidovao kao nezavisni kandidat, preuzeo je vođstvo na predsjedničkim izborima u Rumuniji u nedjelju, pokazali su izborni podaci, i vjerovatno će se suočiti sa ljevičarskim premijerom Marčelom Čolakuom u drugom krugu za dvije nedjelje, što je ishod koji je uzdrmao političku scenu te zemlje.

Kalin Đorđesku vodio je u anketama sa oko 22 odsto glasova nakon gotovo 93 posto prebrojanih glasova, dok je Čolaku iz Socijaldemokratske partije (PSD) zaostajao sa 21 odsto. Elena Laskoni iz Alijanse za spas Rumunije (USR) dobila je oko 18 odsto, a Džordž Simion, lider krajnje desničarske Alijanse za jedinstvo Rumunije (AUR), oko 14 odsto glasova, prenosi Gardijan.

Na birališta je izašlo 9,4 miliona ljudi, što je oko 52,4 odsto birača, pokazuju podaci Centralne izborne službe. Drugi krug glasanja održaće se 8. decembra.

Ko je Kalin Đorđesku?

62-godišnji Đorđesku kandidovao se kao nezavisni kandidat i nije bio široko poznat. Ali izazvao je šok među rumunskim političkim establišmentom kada je njegova popularnost počela sve više i više da raste prema anketama.

Nakon što je i sam izašao da glasa u nedjelju, on je u svojoj objavi na Fejsbuku napisao da je glasao "za one kojima je učinjena nepravda, za ponižene, za one koji se osjećaju kao da nisu bitni, a zapravo su oni najvažnije... Glasanje je molitva za naciju", rekao je on.

Kristijan Andrej, politički savjetnik sa sjedištem u Bukureštu, rekao je za Asošijeted pres da se čini da je Đorđeskuova neočekivana popularnost u anketama "veliki protest ili revolt protiv vladajućih krugova u društvu".

"Glavne političke stranke izgubile su vezu s običnim Rumunima. Nemate jake kandidate ili jake vođe... Postoje slabi kandidati, slabi lideri, a stranke su generalno prilično nepovezane. Đorđesku nema plan i ima nejasan i populistički manifest sa stajalištima koja su 'van normalnog diskursa'. Njegovi stavovi uključuju podršku rumunskim poljoprivrednicima, smanjenje zavisnosti Rumunije od uvoza i povećanje proizvodnje energije i hrane", rekao je Andrej, prenosi Gardijan.

Đorđesku je takođe nazvao NATO protivraketni štit u rumunskom gradu Deveselu "sramotom za diplomatiju". On je rekao da Sjevernoatlantski savez neće štititi nijednu svoju članicu ako ih napadne Rusija.

Prema njegovoj veb stranici, Đorđesku je doktorirao pedologiju, granu nauke o tlu, i bio je na različitim položajima u rumunskom ministarstvu životne sredine tokom 1990-ih. Između 1999. i 2012. bio je predstavnik Rumunije u nacionalnom komitetu Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu.

Takođe je popularan na TikToku, gdje je prikupio 1,6 miliona lajkova, i objavljuje vidio snimke na kojima ide u crkvu, trenira džudo, trči i gostuje u podkastima. U Rumuniji će 1. decembra biti održani i parlamentarni izbori koji će odrediti sljedeću vladu i premijera zemlje.

