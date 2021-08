I danas veoma toplo, upaljen narandžasti meteoalarm

U BiH danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturom od 29 do 35, na jugu oko 38 stepeni Celzijusovih. Narandžasti meteoalarm upaljen za pojedine gradove.

Izvor: Shutterstock/Guenter Albers

Minimalna jutarnja temperatura iznosiće od 16 do 21, na jugu do 23 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom jutra i dana zadržaće se uglavnom vedro, sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Lokalno će biti i vruće.

Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Gacko 15, Bjelašnica 16, Sokolac i Čemerno 17, Nevesinje i Ivan sedlo 18, Gradiška, Bihać i Livno 19, Prijedor 20, Bileća, Zvornik, Višegrad, Sarajevo i Tuzla 21, Banjaluka, Doboj i Zenica 22, Gradačac 23, Bijeljina 24, te Mostar i Trebinje 25 stepeni Celzijusovih.

Meteoalarm za danas je izdao narandžasto upozorenje za područje Mostara, Trebinja, Sarajeva i Foče zbog izuzetno visoke dnevne temperature vazduha.

Na podučju Mostara danas su očekivane temperature vazduha od 38 stepeni Celzijusovih, a Trebinja, Sarajeva i Foče oko 35 stepeni.

Žuti meteoalarm zbog visoke temperature na snazi je za Banjaluku, Prijedor, Višegrad, Tuzlu, Livno i Bihać, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Narandžasto upozorenje znači da je vrijeme opasno, te da je potreban oprez jer su mogući šteta i ljudske žrtve.

Žuto upozorenje znači da vrijeme može biti potencijalno opasno.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su sanacioni radovi, a iz Auto-moto saveza vozačima savjetuju da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana.

Na dionici magistralnog pravca Klašnice-Laktaši od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se odvija jednom kolovozonom trakom zbog rekonstrukcije puta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš-Obodnik zbog radova na izgradnji mini hidroelektrane, na pravcu Tedin Han-entitetska granica /Križ/, te na magistralnom putu LJubogošta-Pale zbog izvođenja radova u tunelu "Kalovita brda".

Zbog izvođenja radova u tunelima Čemerno na magistralnom Brod na Drini dva - Vrba, Čeljigovići na pravcu Lapišnica-LJubogošta, i Stambolčić na dionici Pale-Podgrab, izmijenjen je režim saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na spoju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišča gdje su u toku radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Vlasenici, kao i na pravcu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/ zbog radova u tunelu "Ugar".

Izvor: SRNA/Maja Kovačević

Povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova na snazi su na pravcu Jezero-Šipovo zbog radova na rekonstrukciji puta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona na dionici Kozarac-Mrakovica odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog klizišta jednom saobraćajnom trakom saobraća se i na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, kao i na putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminerskih radova aktivne su na dionici magistralnog puta M-I 111 na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici Druge sarajevske brigade - Krupac /Ulica Ravnogorska/ od 8.15 do 15.00 časova, na dionici magistralnog Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, te na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 08.15 do 15.05 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se još danas na pravcu Ledenice-Crkvina-granični prelaz Šamac, te na putu entitetska granica Banj Brdo-granični prelaz Rača do petka, 13. avgusta, i entitetska granica Caparde - granični prelaz Karakaj do subote, 14. avgusta.

U Federaciji BiH u toku su radovi u tunelu Crnaja na pravcu Konjic-Jablanica čega se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova saobraća jednom trakom, te u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija, dionica Simin Han-Caparde, gdje se saobraćaj od 22.00 do 6.00 časova obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na dionicama Srebrenik-Orašje /Ćehaje/, Doboj-Rudanka i Hutovo-Stolac /Cerovica/.

Na graničnom prelazu Deleuša sa Crnom Gorom pojačan je intenzitet saobraćaja na izlasku iz BiH, a na ostalim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.