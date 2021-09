Aktivista za zaštitu okoline Dejan Furtula: “Najveći patriotizam za mene je kada poštuješ i ne prljaš zemlju u kojoj 

Ekološki aktivista Dejan Furtula se aktivno bavi zaštitom životne sredine već osam godina, zbog čega je često inicijator akcija čišćenja rijeke Drine i Višegrada.

Ovaj put će u okviru kampanje “Uzdravlje za naše heroje” koju realizuju brend Jelen pivo i kompanija Molson Coors, 04. septembra sprovesti akciju “Očistimo našu Drinu”.

“Shvatio sam da se povećava ekološka svijest, te da narod više obraća pažnju na očuvanje životne sredine. Vidimo da je sve manje smeća, zahvaljujući našim akcijama i sve više podizanja ekološke svijesti među stanovništvom. Sve naše dosadašnje akcije su dale odlične rezultate, ali sada sprovodimo jednu veliku akciju uređenja i čišćenja našeg grada i obala rijeke Drine. Imamo veliku podršku sa svih strana, ali me najviše raduje što je brend Jelen pivo dao najveću podršku. Oni će ovu akciju da učine jakom, vidljivom i velikom”, izjavio je Furtula.

On ističe, da za zaštitu životne sredine svako može da krene od sebe, da više razmišlja o adekvatnom odlaganju otpada, da ohrabruje druge i da sam pokreće zagovaračku kampanju o zaštiti životne sredine, jer “nije lijepo da nam bude ružno”.

Zbog toga će u subotu 04. septembra sa početkom u 9 časova u Kanjon Adventures kampu u Višegradu, početi velika akcija čišćenja grada sa velikim turističkim potencijalom. Fotografije ostrva smeća, koje pluta površinom Drine bile su alarmantno upozorenje i glasan poziv za spas prirode, ali da bi se u ovoj namjeri uspjelo, potrebna je akcija što većeg broja ljudi i organizacija.

“Od početka godine smo imali pet akcija čišćenja grada i obala rijeke Drine. Pozivamo mnoge organizacije i veliki broj stanovništva da se odazovu na ovu akciju u navedenom terminu, a nakon toga ćemo napraviti jedno zajedničko druženje na obali rijeke Drine. U akciju će biti uključen i veliki broj volontera i članova “Eko centra”, a svakako ćemo se obratiti i komunalnim službama opštine Višegrad. Smatram da ćemo očistiti mnogo lokacija u našem gradu”, rekao je Dejan.

Akcije poput ove za njega znače da idemo naprijed, da stvaramo zdrave navike i da radimo ispravne stvari. Ističe, da sve to radimo u cilju da stvaramo navike kod ljudi da održavaju životnu sredinu čistom, da im ne bude teško da pokupe papiriće, plastičnu ambalažu ili kesu na ulici.

“Ovo je neopisiv osjećaj zadovoljstva, svaka uspješna akcija pošumljavanja, svaka očišćena rijeka i obala. Osjećam podršku svog naroda i to me ispunjava. Najveći patriotizam za mene predstavlja to kada poštuješ i ne prljaš zemlju u kojoj živiš. Ipak će da neko dođe i živi i poslije nas, zar ne? Zajedno možemo mnogo!”, njegova je poruka.

