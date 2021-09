Danas sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije nego prethodnih dana sa temperaturom od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih.

Ujutru pretežno vedro i svježije, u pojedinim predjelima sa prolaznom sumaglicom ili niskom oblačnošću oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano uz malu dnevnu oblačnost, poslije podne i uveče lokalno sa malo više oblaka. Dnevna temperatura u blagom porastu.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u jutarnjim časovima na dionicama puteva u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle.

Na brojnim dionicama u toku su radovi, pa iz Auto-moto saveza Republike Srpske apeluju da se vozi oprezno i poštuje saobraćajna signalizacija.

Na dionici magistralnog puta Crkvina - Modriča jedan, zbog radova, na snazi je obustava saobraćaja i saobraćaj je preusmjeren preko Gradačca.

U toku je izgradnja pristupa novom carinskom terminalu i izgradnje kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška - Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

S obzirom da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu, vozače iz mole da voze maksimalno oprezno i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi na kolovozu na dionici magistralnog puta Šešlije - Johovac, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Ustiprača - Međeđa u toku su radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Foča dva - Dragočava izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, kao i na magistralnom putu LJubogošta - Pale zbog radova u tunelu "Kalovita brda".

Zbog rekonstrukcije dionice regionalnog puta Tedin Han - granica Republike Srpske/FBiH /Križ/ izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog radova u tunelima "Čemerno" na putu Brod na Drini dva - Vrba, "Čeljigovići" na putu Lapišnica - LJubogošta i "Stambolčić" na putu Pale - Podgrab, izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog radova u tunelu "Ugar" na dionici magistralnog puta Crna Rijeka - međuentitetska granica /Ugar/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik u toku je izgradnja mini hidroelektrane, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja i postavljena privremena signalizacija.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog radova na sanaciji klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade – Krupac /Ulica Ravnogorska/, u vremenu od 8.15 do 15.00 časova, povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod - Odžak u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova radnim danima na snazi su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa - Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 8.15 do 15.05 časova povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova na dionici regionalnog puta međuentitetska granica /Ćesim/ -Pridvorci, najavljene su izmjene u režimu odvijanja saobraćaja.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Jezero - Šipovo, saobraćaj se povremeno obustavlja u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica - Gradiška, dionica Mrakovica - Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac - Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično jednom trakom.

Na regionalnom putu Čajniče - Miljeno u mjestu Luke, zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano jednom trakom, kao i na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na dionici međuentitetska granica Karuše - Doboj - Šamac - granični prelaz Rača i međuentitetska granica Karuše - granični prelaz Brod kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa vozače iz AMS upozoravaju da voze oprezno i poštuju uputstva lica iz pratnje.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn.

Na području FBiH na auto-putu, zbog radova na dionici Sarajevo sjever - Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Radovi su u toku u tunelu "Čaklovići" na putu Tuzla - Kalesija i saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Usporeno, zbog radova, saobraćaj se odvija na putnim pravcima Srebrenik - Orašje i Stolac - Hutovo.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Granični prelazi Gabela - Gabela Polje jedan, Kozarska Dubica - Hrvatska Dubica, Vaganj - Bili Brig, Hadžin Potok - Bogovolja, Orahov Do - Slano i Duži -Imotica otvoreni su kao međunarodni granični prelazi.