Feraget na protestu u Sarajevu: Kreiranom nesrećom prikrivena ubistva Memića i Dragičevića

Na današnjim protestima za Dženana Memića i Davida Dragičevića obratio se i advokat porodice Memić Ifet Feraget, koji je sa govornice poručio da je krajnje vrijeme da u BiH krene vladavina prava.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Kako je rekao Feraget, ovo što se radilo u slučajevima Dženana Memića i Davida Dragičevića možda priliči Afganistanu, ali ne priliči Bosni i Hercegovini.

"Tužioci i policajci su svjesno kreirali saobraćajnu nesreću u Sarajevu i utapanje u Banjaluci kako bi prikrili stvarni zločin. Ako tužilac zataška ubistvo vi više ne vjerujete sistemu u kojem on radi. Kad se desi ubistvo ne trebate podnositi krivičnu prijavu, ne treba vam advokat. Ne trbate ništa raditi, država je dužna da provede istragu, ali države nema", poručio je Feraget.

Dodao je da su ovo dva jednostavna slučaja od kojih su korumpirani tužioci i policajci napravili "veleslučajeve."

"Ovo ćete vi plaćati narednih 10 godina, dok vam djeca odlaze za Njemačku. Samo u jednoj situaciji pravda postaje nepravda, a to je kada ti uzmeš pravdu u svoje ruke. Ja za sebe ne bih mogao garantovati, ali Muriza i Davora sam molio da to ne rade i oni su me poslušali. I hvala im na tome, jer ovo moramo istjertati do kraja. Ovo će promijeniti sistem", zaključio je Feraget.

(Kliks)