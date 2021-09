Sudar dva aviona koji je šokirao SFRJ: Poginulo 176 ljudi, stravične scene sa mjesta nesreće

Pre 45 godina u sudaru dva aviona iznad SFRJ poginulo je 176 osoba - svih 162 putnika i 14 članova iz obe letelice.

U septembru pre 45 godina, iznad Vrbovca u Hrvatskoj na visini od 10.000 metara sudarila su se dva putnička aviona. U nesreći je poginulo ukupno 176 osoba - svih 162 putnika i 14 članova iz obe letjelice.

Ova nesreće, kao malo koja u svjetskim razmjerama, dogodila se 11.14 sati, podjseća hrvatski portal Index.

Avion "Britiš Ervejza", na letu 476, poletio je s londonskog aerodroma Hitrou i bio je na putu prema aerodromu Ataturk u Istanbulu.

U njemu su se nalazila 54 putnika i devet članova posade.

Avion "Ineks-Adria Avioprometa" na letu 550 bio je na putu iz Splita prema Kelnu i Bonu, u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj. U njemu se nalazilo 108 putnika i pet članova posade. Krivac za nesreću bila je Kontrola vazdušnog saobraćaja u Zagrebu, a Jugoslavija je u to vrijeme bila među nesvrstanim zemljama, više-manje u dobrim odnosima i sa istokom i sa zapadom, piše portal Index.

Dogodilo se da su iz vazdušne kontrole kasno javili jednom od aviona da se ne pođe.

Da je informacija kontrole leta do aviona došla nekoliko sekundi ranije, nesreća bi vjerovatno bila izbjegnuta. Kontrolor leta Gradimir Tasić (28) proglašen je krivim i osuđen na sedam godina zatvora, ali mu je kazna ubrzo bila smanjena zbog pobune njegovih kolega.

On je, naime, tri dana zaredom radio smjenu u trajanju od 12 sati, zbog nedostatka osoblja. Među poginulima najbrojniji su bili Nijemci, tačnije stanovnici Zapadne Njemačke, koji su se vraćali s ljetovanja.

U potrazi za nastradalima angažovano je 1.200 policajaca, a na teren je stiglo i medicinsko osoblje, vatrogasci i lokalno stanovništvo koje je tokom iduća tri dana tragalo za najmanjim znakom života, ali putnicima nije bilo spasa. Dijelovi aviona, opreme, prtljaga i ljudskih tijela bili su razbacani na području od 10 kilometara, a spasilačku misiju otežavali su i močvarni teren, šuma i gusto rastinje.

"Sjedile smo u kući i spremale se u polje. Odjednom je nešto grunulo i mi smo istrčale da vidimo da li to možda grmi. Kad ono - na nebu iznad nas, jasno kao što vas sad vidim, avion koji se vrti, pada i raspada. Uplašile smo se, šta smo drugo mogle, i odmah utrčale u kuću. Ubrzo je počelo da pada po nama, po krovu i dvorištu. Kao kiša. Udaralo je na sve strane i nismo znale šta je. Čim se smirilo, izašle smo. Nije to bila kiša. Po nama su padali ljudi, torbe, sjedišta iz aviona", kazala je Marica Brlečić za Večernji list.

Još jedna žena je tada posvjedočila kakav je horor vidjela.

"Čuli smo grmljavinu i požurili na livadu da pokupimo sijeno kada je nekoliko metara ispred mene palo tijelo djevojčice. Za njom su padali kovčezi, a malo dalje jedan čovjek", rekla je tada za Večernji list mještanka Ljuba Pankretić.

Drago Gašparić kraj čije je kuće avion pao rekao je da su ljudi radili na polju, sušili travu, kopali krompir kad je jedan od aviona pao u Dvorišće.

"To je bila velika eksplozija i plamen. Prvi su stigli vatrogasci iz Rakovca, a za njima oni iz Vrbovca i Preseke. Sam sudar vidio je i pilot aviona koji je letio u blizini i sve je javio kontroli. Na mjesto pada stigao je i helikopter. Tu je već bila policija, vojska i vatrogasci. Krhotine su bile u krugu od 200 metara. Policija je bila tu duže od nedjelju dana. Svo to vrijeme tražili su poginule i stavljali ih u vreće, a potom odvozili dalje", opisao je on.

S mjesta nesreće izvještavala je reporterka, kasnije i dugogodišnja glavna urednica Večernjeg lista Ružica Cigler.

"Jurila sam preko polja kukuruza dok su na klipovima visili ostaci aviona i dijelovi tijela, da uzmem izjave. Najstrašniju scenu nikad neću zaboraviti. U potoku je plivalo tijelo muškarca. Kad sam prišla bliže, shvatila sam da je to tijelo bez glave. Dva mjeseca nakon toga nisam mogla da jedem meso", rekla je ona.

