Danas sunčano uz malu oblačnost, oprezno na putevima zbog odrona

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od 17 do 21, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Jutro je vedro i prohladno, ponegdje sa maglom po kotlinama i oko rijeka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano uz malu oblačnost.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac nula, Gacko i Livno tri, Srebrenica četiri, Han Pijesak, Bjelašnica i Ivan-sedlo pet, Bijeljina, Čemerno i Tuzla šest, Zvornik, Gradačac i Sarajevo sedam, Doboj, Gradiška, Višegrad i Bileća osam, Banjaluka i Mrkonjić Grad 11, Prijedor, Trebinje i Bihać 13, Mostar 14, te Neum 17 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA



U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH kolovozi su suvi, jutarnja magla smenjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a opasnost od odrona povećana je u usjecima i pored kamenih kosina, posebno na dionicama Kotor Varoš-Teslić, preko prevoja Borje i Karanovac-Kneževo-Ugar, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog deminiranja do 15.00 biće privremeno obustavljan saobraćaj na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, u blizini graničnog prelaza "Hum", na lokalitetu Vojkovići, na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionicama puteva Gradiška-Nova Topola, Crkvina-Modriča jedan, Šešlije-Johovac, Ustiprača-Međeđa, Foča dva-Dragočava, Tedin Han-Križ, Kotor Varoš-Obodnik, Ćesim-Pridvorci, Jezero-Šipovo.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova u tunelu "Kalovita brda", na magistralnom putu LJubogošta-Pale, u tunelu "Čeljigovići" na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u tunelu "Ugar" na magistralnom putu Crna Rijeka-Ugar.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta u mjestu Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade - Krupac /Ulica Ravnogorska/, od 8.15 do 15.00 časova dolazi do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje zbog prevoza vangabaritnog tereta na putu Caparde-granični prelaz /GP/ Karakaj /do 24. oktobra/, Stanić Rijeka-Karuše /do 23. oktobra/, Karuše-GP Brod /do 1. oktobra/ i Karuše-Stanić Rijeka-Banj Brdo-GP Rača /do 2. oktobra/.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na magistralnom putu dionica Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva ---vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH na auto-putu "A-1" zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima saobraća se u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Radovi su u toku i na putevima Ozimica-Topčić Polje /Donja Golubinja/, Počitelj-Žitomislići /Ševaš NJive/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo /kod mjesta Cerovica/.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Do 12. oktobra, granični prelazi Gabela-Gabela Polje 1, Kozarska Dubica-Hrvatska Dubica, Vaganj-Bili Brig, Hadžin Potok-Bogovolja, Orahov Do-Slano i Duži-Imotica otvoreni su za putnički saobraćaj kao međunarodni granični prelazi.