Nikud bez kišobrana: Narandžasto upozorenje zbog obilne kiše

Meteoalarm je zbog obilne kiše izdao narandžasto upozorenje za veći dio BiH danas, a očekivana količina padavina je između 30 i 50, lokalno i do 70 litara po metru kvadratnom.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Na snazi je upozorenje za Krajinu, jugozapadne i sjeverozapadne krajeve.

U regionu Banjaluke, zapadnom dijelu prijedorskog regiona, Bihaća, Livna, Mostara i Trebinja očekuje se da će mjestimično pasti i do 70 litara kiše po metru kvadratnom za 24 časa.

Obilne padavine zahvatiće i istočno područje prijedorskog regiona ali manje nego zapadno, od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom.

Narandžasto upozorenje ukazuje da su prognozirane opasne vremenske pojave, koje mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne.

Žuto upozorenje na snazi je za regione Foče, Višegrada, Sarajeva i Tuzle gdje se mjestimično očekuje do 30 litara kiše po metru kvadratnom.

Žuto upozorenje ukazuje na potencijalno opasno vrijeme.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno sa kišom i znatno svježije vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od devet do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Vozačima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se savjetuje oprez zbog morkih i klizavih kolovoza, a mjestimične magle ima na putevima na području Kneževa i Mrkonjić Grada, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, saobraćaj se odvija usporeno, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju čije je poštivanje obavezno.

Iz AMS-a su upozorili da je na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, na dijelu koji prolazi pored rijeke Save, u rejonu Gredica i Sandića, zbog deformisanosti kolovoza saobraćaj usporen, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju koje se treba pridržavati sve do planirane sanacije kolovoza.

Deminerski radovi aktuelni su na dionici magistralnog puta Rogoušići-Pale, na lokalitetu kamenoloma Rogoušići, zbog čega će danas dolaziti do privremene obustave saobraćaja od 15.30 do 16.30 časova, u trajanju pet do sedam minuta u jednom, eventualno u dva intervala.

Do privremene obustave saobraćaja zbog bušačko-minerskih radova dolaziće sutra na dionici magistralnog puta na lokalitetu kamenoloma LJubogošta kod Pala, u periodu od 13.00 do 15.00 časova, maksimalno 15 minuta.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, u blizini samog graničnog prelaza Hum, dolazi do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 15.00 časova.

Usporeno, uz izmjene, saobraća se na dionicama Crkvine-Modriča, Šešlije-Johovac, Gradiška-Nova Topola, Ustiprača-Međeđa, Foča-Dragočava, Kotor Varoš-Obodnik, te u tunelima Kalovita brda /LJubogošta-Pale/, Čiljegovići /Lapišnica-LJubogošta/ i Ugar /Crna Rijeka-granica Republike Srpske/, te na području Kozarske Dubice.

Radi se i na regionalnim putnim pravcima Tedin Han-Križ, na entitetskoj granici, i Jezero-Šipovo gdje povremeno dolazi do obustave u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi u trajanju do jedan čas.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionicama Kozarac-Mrakovica, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i Ukrina-Gornja Vijaka saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Deminerski radovi se izvode na dionicama magistralnog puta na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade – Krupac, Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji i Derventa-Podnovlje u Gornjim Božincima. Obustave se vrše u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

U FBiH se na auto-putu zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi saobraća dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Radovi se i dalje izvode u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica i u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija /zbog čega dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja u noćnim časovima.

Usporen saobraćaj zbog radova je moguć na putnim pravcima Donji Vakuf-Jajce, Topčić Polje-Žepče, Grude-LJubuški, Livno-Šuica, Hutovo-Stolac i Jezero-Šipovo.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja.