Danas oblačno s kišom, nepovoljni uslovi za vožnju

U cijeloj BiH danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom od devet do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Ujutro oblačno sa kišom od centralnog pojasa ka jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje od sjeverozapada ka ostalim krajevima uz sunčane intervale. Na jugu će padati slaba kiša do kasno poslije podne.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, mokrih i klizavih kolovoza, magle po kotlinama, te povećane opasnosti od odrona, na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina neophodna je maksimalno oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Dodatan oprez se savjetuje na dionicama na kojima je, zbog sanacije, izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno.

U Banjaluci rođeno osam beba U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci u protekla 24 časa rođeno je osam beba. Na svijet su došle dvije djevojčice i šest dječaka, podaci su banjalučkog Područnog odjeljenja Republičke civilne zaštite.

Od danas u 8.00 časova pa do 18. novembra u 18.00 časova, zbog rekonstrukcije kolovoza, biće potpuno obustavljen saobraćaj za sva vozila na dionici magistralnog puta Draksenić-Vrbaška. Alternativni pravac za putnička vozila je Gradiška-Podgradci-Jablanica-Sjeverovci-Božići-Kozarska Dubica, a za teretna vozila Gradiška-Banjaluka-Prijedor-Kozarska Dubica.

Ovo rješenje o zabrani saobraćaja neće se odnositi na vozila kojima se vrši dostava na području na kome se izvode radovi, za vozila lokalnog stanovništva i hitnih službi.

Zbog bušačko-minerskih radova na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Šćepan Polje, opština Foča do 15. decembra od 8.00 do 16.00 časova dolaziće do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila.

Saobraćaj je zbog radova izmijenjen na putevima Rača-Bijeljina, Šipovo-Novo Selo, Jezero-Šipovo, Kozarska Dubica-Draksenić-granica BiH/Hrvatska, Brčko-Bijeljina pored rijeke Save, Banjaluka /Rudarska/–Stari Majdan, Dobro Polje–Jažići–Grajsoljci, Gradiška-Nova Topola, Crkvina-Modriča 1, Šešlije-Johovac, Tedin Han-Križ, Kotor Varoš-Obodnik, Jezero-Šipovo.

Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu "Kalovita brda", na putu LJubogošta-Pale, u tunelu "Čeljigovići" na putu Lapišnica-LJubogošta, u tunelu "Ugar" na putu Crna Rijeka-Ugar.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška.

Do 15.00 časova saobraćaj se povremeno obustavlja zbog deminerskih radova na lokalitetima Vojkovići, Klakar Donji i Gornji Božinci.

Zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rudarska/-Stari Majdan, izmijenjen je režim saobraćaja, zbog čega se vozačima savjetuje da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Vangabaritni teret kreće se putevima Stanić Rijeka-Karuše /do 31. oktobra/, Caparde-Karakaj /do 2. novembra/, Stanić Rijeka-Derventa /do 25. oktobra/. Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza, zabrana za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice 2-Šargovac u mjestu Trn, dok je na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH na snazi su noćne obustave saobraćaja na magistralnom putu Konjic-Jablanica u tunelu Crnaja od 23.00 do 4.30 časova, a tokom dana kroz tunel se saobraćaj odvija naizmjenično-jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova, dvosmjerno odvijanje saobraćaja suprotnom trakom od zone radova aktuelno je na dionicama autoputa A-1 Kakanj-Visoko /na mostu u naselju Dobrinje/ i Podlugovi-Sarajevo sjever.

Na putu Tuzla-Kalesija /zbog radova u tunelu Čaklovići/, saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Usporeno, zbog radova, saobraćaja se na putnim pravcima Donji VakuF-Jajce /Skela/, Nemila-Žepče /Donja Golubinja/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/, Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/ i Gračanica-Srnice Donje.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

(Srna)