Da li će RS nabavljati lijek protiv korone? Ministar objasnio proceduru

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić komentarisao je nabavku novog lijeka protiv korone u Srbiji i moguću nabavku u Srpskoj, ističući da su za to potrebna dodatna istraživanja i preporuke struke.

Izvor: Mondo.ba/Vedran Ševčuk

Ministar je pojasnio na koji način se lijekovi uvode u protokole korištenja.

"Faze liječenja su definisane od radne grupe koja uređuje način protokola liječenja. To su profesori sa Medicinskog fakulteta raznoraznih disciplina. Na bazi preporuka korištenja pojedinih lijekova i u kojoj fazi se ti lijekovi koriste, oni prave protokole na osnovu kojih bolnice reaguju i liječe. Nije stvar samo u tome da li imate ili nemate lijek, zavisi u kojoj je on fazi ispitivanja", rekao je on.

Šeranić dodaje da mogući uvoz pomenutih zavisi od mnogobrojnih faktora koji se moraju ispuniti da bi se lijek našao u upotrebi.

"Možete da imate interventni uvoz putem Ministarstva zdravlja ili interventni uvoz putem Agencije za lijekove. Taj interventni uvoz putem Agencije za lijekove je za BiH, a svakako Republika Srpska i Federacija BiH mogu da imaju svoj interventni uvoz u slučaju potrebe. Da bi se uopšte koristio (lijek) mora neko da ga preporuči, moraju ljekari da kažu da imaju mogućnost da ga koriste. Obično se ovi 'antivirotici' koriste u specifičnom periodu razvoja same infekcije i ne mogu se koristiti kad hoćete. Ukoliko imamo takve periode onda bi se trebalo vidjeti da li je to lijek za bolničko liječenje, ili je lijek da ga pijete kući. Dosta je stvari koje se moraju prethodno ispitati da bismo ga imali u sistemu, a nabavka je na kraju najlakša stvar", zaključio je ministar Šeranić.

Srbija je u fazi uvođenja eksperimentalnog lijeka "Molnopiravir" kompanije MSD protiv korone u vidu tablete koja se koristi kod pacijenata kojima je potvrđen virus u prvih pet dana, saopštila je na Prvoj televiziji direktorka Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) Sanja Radojević Škodrić. Trenutno je u toku registracija, a u januaru se očekuje isporuka ovog lijeka u Srbiju.