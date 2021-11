Oprez: Crveni alarm za dijelove BiH, moguće poplave i klizišta, a duvaće i olujni vjetar

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za obilne padavine, olujan vjetar kao i pojavu klizišta.

Izvor: Srna

Područje za koje se izdaje upozorenje je Hercegovina kao i jugozapadna i centralna područja BiH, očekuju se intenzivne padavine i olujan vjetar.

"Očekivana količina padavina u Hercegovini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne od 60 do 100 litara po kvadratu. Olujan vjetar od 80 kilometara na sat. Vjetar će do kraja dana postupno slabiti", navedeno je na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Mostaru je očekivana količina padavina između 40 i 60, lokalno 80 litara po kvadratu, prenosi Avaz.

"Budite spremni. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni obustaviti aktivnosti na otvorenom kao i zaštititi sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode", upozoravaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Takođe, navodi se da se očekuje grmljavina.

"Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće", navodi se na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Sarajevu se očekuje količina padavina između 15 i 30 litara po kvadratu, dok se u Banjaluci i Trebinju očekuje od 20 do 40 milimetara za 24 sata. U Foči od 40 do 60 milimetara za 24 sata, dok se u Trebinju očekuje vjetar udarima većim od 40 kilometara na sat, a padavina od 40 do 60 milimetara za 24 sata.