Danas pljuskovi, grmljavina i jak vjetar

U BiH očekuje se kišovit dan, uz obilne pljuskove, grmljavinu i pojačan vjetar u Hercegovini i Krajini, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Izvor: Guliver/Getty images/iStock/g-stockstudio

Vjetar slab, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od šest do 12, na jugu do 15, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u sedam časova: Mrakovica pet, Mrkonjić Grad, Drinić, Ribnik, Šipovo, Srebrenica i Bihać šest, Novi Grad, Gradiška, Sokolac, Han Pijesak, Sarajevo, Tuzla i Zenica sedam, Višegrad, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Foča, Banjaluka, Srbac, Rudo i Bugojno osam, Gacko devet, Livno 10, Bileća, Kalinovik i Čemerno 11, Trebinje 13, te Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

(Srna, Mondo)