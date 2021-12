Gnjatić: Vlada ispoštovala jedan od tri zahtjeva

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić izjavio je da je Vlada Srpske u potpunosti ispoštovala jedan od tri zahtjeva sindikata, a koji se odnosi na povećanje primanja za sve zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u Srpskoj.

"To je ostvareno kroz promjene koeficijenata u smislu pet odsto dodatak na plate do 1.000 KM neto i plus tri odsto dodatak na plate veće od 1.000 KM neto", rekao je Gnjatić danas novinarima u Banjaluci nakon sjednice Republičkog odbora ovog sindikata.