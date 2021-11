Pregovori sa Vladom RS: Sindikat traži da minimalna plata bude 750 KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas, u Banjaluci, sa delegacijom Saveza sindikata Republike Srpske, koju je predvodila predsjednica Ranka Mišić, o poboljšanju materijalnog standarda radnika u Republici Srpskoj.

Izvor: Vlada RS

Ono što očekujemo od Vlade Republike Srpske i o čemu smo danas razgovarali je povećanje plata radnicima kojima je Vlada RS direktno poslodavac, pregovori se nastavljaju ali i pitanje koje nas najviše zanima je podizanje iznosa najniže plate kao bi zaštiti najugroženije radnike.

Kazala je ovo Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, nakon sastanka sa Radovanom Viškovićem, predsjednikom Vlade RS.

"Tražimo da najniža plata bude u iznosu potrošačke korpe osnovnih životnih namjernica za četvoročlanu porodicu, a to je oko 750KM. To je naš zahtjev i do 6. decembra bi trebali imati konačan dogovor oko iznosa najniže plate", kazala je Mišićeva, ističući da je premijer rekao da će to biti daleko više od svih drugih povećanja, ali da se boji da neće moći ispuniti ovaj zahtjev sindikata.

"Mi taj zahtjev obrazlažemo vrlo argumentovano i mislimo da ako neko nije u stanju da zaradi toliko da prehrani porodicu da je to radno mjesto besmisleno i da nikom nije korisno, osim poslodavcu”, zaključila je ona.

Predsjednik Vlade Radovan Višković upoznao je predstavnike Saveza sindikata da će Vlada Republike Srpske nastaviti da radi na smanjenju poreskih i neporeskih davanja, s ciljem povećenja ličnih primanja u Republici Srpskoj.

Po ovom osnovu Vlada bi se u budžetu za narednu godinu odrekla oko 80 miliona KM koji bi bili usmjereni za povećanje zarada radnicima u Republici Srpskoj.

Predsjednik Vlade Radovan Višković istakao je da Vlada ostaje posvećena aktivnostima na kontinuiranom povaćanju plata u Republici Srpskoj, kao i daljem poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju investicija.

Sastanku su prisustvovali: ministar finansija Zora Vidović, ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, te ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.