Vremenska prognoza za naredne dane

Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama i uz riječne tokove. U Hercegovini pretežno vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Vjetar slab južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14 stepeni.

Prema prognozi Zavoda sutra, 4. januara, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u sjeveroistočnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Očekivane jutarnje temperature su od 3 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni.

Za srijedu je prognozirano pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje s kišom u južnim i jugozapadnim područjima. Krajem dana, padavine se očekuju i u sjevernim, sjeverozapadnim i centralnim područjima. U planinskim dijelovima sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 15 stepeni.

Za četvrtak, 6. januara, najavljeno je pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini s kišom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni.

(Nezavisne)